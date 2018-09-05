Наталья Громушкина в Казани: До операции Иосиф Кобзон подписал дипломы всем своим студентам

СЕГОДНЯ 13:32 2018-09-05T13:32:24+03:00

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С 2016 года Иосиф Кобзон занимал пост президента и художественного руководителя Института Театрального Искусства. Там же преподает актриса Наталья Громушкина, которая прибыла в Казань на фестиваль мусульманского кино-2018.

В столице Татарстана она вспомнила, как в стенах учебного заведения узнали о смерти Кобзона. В начале лета актриса была в гостях у семьи Виторганов. Там она познакомилась с супругой Иосифа Кобзона - Нелли Михайловной и их внучкой Мишель.

- 30 августа, я ехала в театральный институт, чтобы рассказать в каком восторге я была, какая у него великолепная красавица жена. Она пела, и я была в таком восторге от нее самой и от ее голоса! Но накануне он (Иосиф Кобзон – Ред.) мне снился ночью. Когда я приехала, то учебный совет ректор начал с новости, что Иосифу Давыдовичу была сделана операция. Она прошла успешно, и врачи говорят, что кризис миновал. Он болел и десять лет назад, и это была его не первая операция. Все мы выдохнули и продолжили совет. Спустя час или два в ленте начали появляться ужасные новости. Мы были в шоке, - рассказала Наталья Громушкина. - Абсолютно все в этот день в институте не могли прийти в себя. Траур в вузе шел три дня и только день назад был первый учебный день.

ОН ПОДАРИЛ МНЕ РОЗЫ РАНО УТРОМ

Последняя встреча с Иосифом Кобзоном у Натальи прошла в рабочем режиме тоже на учебном совете. Но больше всего запомнилось ей, как шокировал ее Иосиф Давыдович в ее день рожденья.

- Так совпало, что день рождения в прошлом году у меня выпал на первый учебный совет - тоже 29 сентября. Вы можете представить, это было незабываемое ощущение. Мое первое поздравление было от Иосифа Кобзона. Меня разбудили в десять утра и передали огромный букет роз от него. В это время суток я обычно сплю. Но это был знак, чтобы я просыпалась и не опаздывала, - вспоминает актриса. - У Иосифа Кобзона было роскошное чувство юмора, а главное, он мог расположить к себе любого человека. Он всегда много шутил, даже если намечалась серьезная мысль и серьезный разговор. Он всегда мог найти какое-то подходящее слово или забавную историю. Переиначить любую ситуацию так и рассказать о ней через историю, что все тоже с юмором начинали к этому относиться. Но его шутки не всегда были для печати - цензуру не пройдут. Поэтому цитировать его не буду. Некоторые вещи говорил мне только на ушко и не при всех.

Иосиф Кобзона на своем последнем выступлении в КазаниФото: Александр ЧЕРНОВ

ОН БЫЛ ДАЛЬНОВИДНЫЙ И ВСЕ ЧУВСТВОВАЛ

В Институте Театрального Искусства у Иосифа Кобзона был свой класс по вокалу. У этих ребят - праздника в День знаний не было. Но после его ухода класс расформирован не будет - подопечных Кобзона уже обещали поддержать другие педагоги и всех выпустить по плану.

- Иосиф Кобзон был дальновидный человек. Он все чувствовал. Поэтому своим ребятам, которые сейчас на четвертом курсе, он подписал дипломы своей рукой. Он предполагал, что с ним может что-то произойти. И за полгода пописал их студенческие. Чтобы ребята знали, что они это его студенты, - рассказала «КП-Казань» Наталья Громушкина

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