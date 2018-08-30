Последнее выступление Иосифа Кобзона в Казани: Певец расплакался прямо на сцене

СЕГОДНЯ 15:15 2018-08-30T15:19:57+03:00

В последний раз он выступил в Казани в 2011 году на открытии фестиваля Филармониада

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30 августа 2018 года в возрасте 80 лет знаменитого российского певца Иосифа Кобзона не стало. В 2011 году он в последний раз выступил в казанский филармонии и встретился с журналистами. Ждать его пришлось долго. Как потом оказалось - из-за болезни. Появившись на пресс-конференции с опозданием, Иосиф Кобзон извинился, но вскоре признался, что пришел на встречу с температурой, потому что обещал дать интервью.

Рад миске супа или щей

В Казань музыкант приехал в декабре 2011 года с записи сороковой юбилейной программы «Песня года». С вокзала музыкант отправился на репетицию, где с филармоническим оркестром «прогнал» больше тридцати композиций.

– Представляю сколько репетировал дирижер Александр Шутиков, чтобы мне было достаточно всего одной репетиции, - признался со сцены Кобзон. В Казани певец удивлял всех своей скромностью. От завтрака он отказался, а во время обеда заявил что не гурман и может весь день сидеть голодным - рад будет даже миске супа или щей.

Болезнь концерту не помеха

После отдыха в гостинице «Корстон», Иосиф Давыдович решил прогуляться по центру Казани и вспомнил, что в 1961 году ровно 50 лет назад, он приехал сюда впервые в жизни и тогда город ему очень понравился. В планах певца было посещение центральной улицы Баумана, казанского Кремля и синагоги. Но после прогулки по Кремлю, певец вдруг почувствовал недомогание из-за ветренной погоды и вернулся в гостиницу.

Райдер певца всегда отличался скромностьюФото: Александр ЧЕРНОВ

– Не хотелось бы отменять свой юбилейный концерт из-за насморка, - пошутил перед выступлением певец и вышел на сцену с носовым платком.

Шалом за букет

Казанцы, заметили что певец не хорошо себя чувствует, всем залом начали скандировать его песни, от чего зрители первых рядов увидели, что у певца даже проступили слезы. Дирижер оркестра народных инструментов Александр Шутиков не ожидая таких эмоций после каждой песни обнимал Иосифа Давыдовича. В завершении выступления Кобзон поблагодарил его за отличную подготовку к концерту и даже назвал братом. За огромные букеты цветов Иосиф Давыдович по-свойски благодарил казанцев «Шалом от души». Крепким объятием певец поблагодарил дирижера оркестра Александра Шутикова и признался, что выступление ему далось тяжело из-за плохого самочувствия.

- Родные, узнав о моем недуге звонили весь день и интересовались, как я себя чувствую. Они предупреждали, что следят за погодой в Казани через интернет. «Там сильный ветер и очень холодная погода!» На что я отвечал - не знаю как у вас в интернете, а здесь в Казани очень тепло и солнечно!

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