Ограниченные способности или множество возможностей: куда идти после школы особенным?

СЕГОДНЯ 09:00 2018-08-29T10:30:11+03:00

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Куда пойти учиться после школы - один из главных вопросов нынешних и будущих выпускников и их родителей. Важно получить качественное образование по востребованной профессии. Наиболее актуален этот вопрос для детей с ограниченными возможностями здоровья. Пройти курс обучения особенным выпускникам школ сегодня могут предложить сразу несколько десятков колледжей и техникумов Татарстана.

ОБЩАЯ ПРОГРАММА, НО С УЧЕТОМ ОСОБЕННОСТЕЙ

Сегодня в ряде средних специальных образовательных учреждений созданы условия для обучения детей с инвалидностью по общему заболеванию, детей с нарушением слуха, зрения и с ментальными нарушениями. С уверенностью особенных детей могут принять порядка 80 колледжей и техникумов. Это значит, что их помещения оснащены оборудованием в рамках программы «Доступная среда», а педагоги знают язык жестов и имеют дефектологическое образование. Один из них - колледж малого бизнеса и предпринимательства.

- Исторически сложилось так, что на протяжении 20 лет колледж ведет подготовку детей с ОВЗ двух категорий - слабослышащие обучающиеся и обучающиеся с отставанием в психофизическом развитии, - рассказали «Комсомолке» в администрации образовательного учреждения.

На выбор абитуриентам с ОВЗ предложено пять профессий: сборщик обуви, мастер садово-паркового и ландшафтного строительства по квалификации «садовник», швея, пекарь-кондитер, вышивальщица. Кроме этого, в общих группах обучаются несколько инвалидов по другим заболеваниям.

- Дети учатся в отдельных группах, но в одних и тех же классах и мастерских. Оборудование закупается за счет внебюджетных средств и грантов, полученных на целевых конкурсах. Обучение делится на теоретическое и практическое. Теоретическую часть преподают педагоги-предметники, а практические занятия ведут мастера производственного обучения. Практика проходит в учебных мастерских колледжа и на профильных предприятиях, - уточнили в колледже.

К концу образовательной программы особенным детям помогают и трудоустроиться.

- Ведется индивидуальная работа по трудоустройству и прохождению практики с профильными предприятиями - Казанским хлебозаводом № 3, Горводзеленхозом Казани, обувной компанией ООО «Милена», обувными мастерскими и ателье. Также в рамках проекта «Ты нам нужен!» работаем по трудоустройству с Ассоциацией кадрового менеджмента Татарстана. Трудоустройство составляет порядка 40 - 50%, - рассказали в колледже.

ВЫСТРАИВАЕТСЯ ОЧЕРЕДЬ ИЗ РАБОТОДАТЕЛЕЙ

Одна из основных задач образовательного учреждения - помощь в интеграции детей-инвалидов в общество. По этой причине вся внеклассная работа со здоровыми детьми и детьми, имеющими особенности развития, проводится совместно. Например, студенты вместе посещают танцевальные, вокальные, театральные кружки, занимаются вместе в театре моды и спортивных секциях, выступают на одной сцене на Дне первокурсника или творческом фестивале «Весенняя капель».

Только лишь обучением и творческими вечерами работа с особенными детьми не заканчивается. Для них, как и для обычных студентов, существуют различные конкурсы профессионального мастерства. Один из главных - «Абилимпикс». В России он проходит третий год подряд. Фактически это тот же самый WorldSkills, но для людей с инвалидностью.

- Это два параллельных конкурса, но система оценивания и судейства, экспертов у них очень похожая. В принципе ребята (с ОВЗ. - Ред.) могут участвовать в обоих конкурсах. Но важно учитывать, что для участия в WorldSkills в отличие от «Абилимпикса» установлены возрастные ограничения, - рассказала директор колледжа малого бизнеса и предпринимательства Ольга Силантьева. - В оценивании по каждой компетенции принимают участие независимые эксперты, а также работодатели. Ко всем студентам, которые принимают участие в конкурсах профмастерства, стоит очередь из работодателей.

Призовые места на конкурсе «Абилимпикс». Фото: из архива колледжа

Учащиеся колледжа малого бизнеса и предпринимательства в прошлом году заняли первые места на региональном этапе конкурса в компетенциях «Поварское дело», «Кондитерское дело», «Экономика и бухгалтерский учет». После этого в составе сборной защищали честь республики на всероссийском этапе соревнований и завоевали четвертые места по двум первым номинациям и 12 по компетенции «Экономика и бухгалтерский учет».

МНЕНИЕ РАБОТОДАТЕЛЕЙ

Как выяснилось, татарстанские работодатели очень лояльно относятся к кандидатам и сотрудникам с отклонениями в развитии. Главное, чтобы специалист хороший был и к работе относился добросовестно.

- Мне как работодателю важно, чтобы человек выполнял свои обязанности. Остальные моменты не имеют какого-либо влияния. Очень много разнообразного оборудования, на котором нужно уметь работать, - рассказал «Комсомолке» директор фабрики по производству мужской и женской обуви ООО «Милена» Игорь Андреев.

По словам собеседника, производство небольшое - 30 человек и рабочие руки в цене, однако особую активность сами инвалиды пока не проявляют. Ранее на предприятии работали инвалиды по слуху, которые пришли с других предприятий. В настоящий момент таких особенных людей в штате нет.

Активную позицию в трудоустройстве инвалидов занимает руководство Казанского хлебозавода № 3.

- Сотрудников мы принимаем на общих основаниях и в первую очередь оцениваем способности кандидата, - рассказали в отделе кадров предприятия.

На сегодняшний день на этом хлебозаводе работают десять девочек-кондитеров с диагнозом «нарушение слуха» и один юноша с отставанием в развитии на должности фасовщика.

- Ребята работают давно и успешно адаптированы в коллективе, мы к ним привыкли. Если придут новые специалисты, мы их тоже возьмем, - отметили в учреждении.

Численность персонала ООО «Елабуга УкупрПласт» составляет около 500 человек. Порядка 52% от общего штата приходится на долю сотрудников с отклонениями здоровья или инвалидностью. Подавляющее большинство из них - инвалиды по зрению, также в штате есть инвалиды по общим заболеваниям и страдающие нарушением слуха.

- В основном у нас работают взрослые или пожилые люди. Но если придут выпускники колледжей, мы также будем готовы их принять. При условии, что будут свободные рабочие места, - рассказал «Комсомолке» генеральный директор предприятия Николай Базаров.

Ранее предприятие тесно сотрудничало с Лаишевской специальной школой для слепых. На регулярной основе принимали по 15 - 20 человек. При этом молодым сотрудникам предоставляли общежитие. Однако сейчас его нет, и от такой практики пришлось отказаться.

- Сейчас у нас организован надомный труд. Работают более 110 человек в Набережных Челнах, Нижнекамске, Бугульме, Альметьевске, Заинске, Мензелинске и Менделеевске, - рассказал Базаров. - Мы завозим им комплектующие и забираем собранную продукцию.

Так, елабужские надомники собирают бельевые прищепки, а жители других городов специализируются на сборке «полуфабрикатов» для массажных щеток-расчесок - они вставляют алюминиевые иглы в резиновую подушечку.

- Мы специально подбираем профиль работ под каждого инвалида, чтобы они могли работать при помощи специального оснащения. Ведь главная наша задача - социально-трудовая реабилитация. Например, инвалидов по общим заболеваниям мы можем поставить на те операции, где не смогут работать инвалиды по зрению: упаковка, контрольные функции, - добавил Базаров.

Ознакомиться с полным перечнем образовательных учреждений, принимающих на обучение детей с отклонениями в развитии здоровья, можно на сайте Министерства образования и науки республики.