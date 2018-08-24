«Комсомолка» награждает самых преданных

СЕГОДНЯ 12:12 2018-08-24T12:46:47+03:00

«Комсомольская правда – Казань» каждый день радует свежими и сочными новостями, а теперь еще и поощряет постоянных читателей и всех тех, кто помогает изданию развиваться и идти в ногу со временем

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С 1 апреля по 30 июля «Комсомольская Правда – Казань» провела акцию среди сотрудников отделений почтовой связи по всему Татарстану. Первого июля стартовала подписная кампания на первое полугодие 2019 года. Не секрет, что в эпоху интернета и электронных средств коммуникации - конкуренция у печатных изданий как никогда огромная.

Но «Комсомольская Правда», со своей почти с 90-летней историей стала семейной газетой в каждом доме. Видеть ее свежий выпуск в почтовом ящике так же привычно, как, например, начать утро с чашки кофе. А за преданность и верность любимому изданию сегодня принято поощрять. Радовать и поощрять не только наших читателей, но и тех, кто утром приносит в ваш дом свежий выпуск любимой газеты.

Команда «Комсомолки» проехала по отделениям почтовой связи в Казани и Татарстана. Почтальонов наградили денежными и памятными призами. Сотрудники, отделений почты, подписавшие самое большое количество подписных абонементов, получили денежные подарки, косметические и продуктовые наборы. Ведь у нас общая задача - не только с новыми силами удариться в следующий подписной сезон, но и подвести итоги прошедшей подписной кампании.

Наиля Свирина - директор по распространению издательского дома «Комсомольская правда- Казань»:

«Эта акция была задумана не только как стимулирующее мероприятие для увеличения подписных тиражей. Ее провели с целью отблагодарить наших подписчиков, которые верны «Комсомолке» не одно десятилетие. Очень часто со словами благодарности нам в редакцию звонят наши читатели, которые выписывают газету 60-70 лет. Конечно, общаться с ними всегда особое удовольствие»

Почтальоны, оформившие наибольшее количество полугодовых комплектов газеты «Комсомольская правда» по всем индексам среди больших городов: Ильгиза Хисамиева (ОПС-23 город Набережные Челны), Насима Фасхутдинов (ОПС-8 город Альметьевск), Марина Макарова (ОПС-12 город Казань), Надежда Мухлина (ОПС-43 город Казань).

Почтальоны, оформившие наибольшее количество полугодовых комплектов газеты «Комсомольская правда» по всем индексам среди малых городов: Ризеда Гатауллина (ОПС-1 город Арск), Лилия Пузанкова (ОПС город Лениногорск), Надежда Кулакова (ОПС город Бугульма), Лариса Никонорова (ОПС город Буинск).

Почтальоны, оформившие наибольшее количество полугодовых комплектов газеты «Комсомольская правда» по всем индексам среди сел: Екатерина Кислолва (ОПС Орел КМРП), Василия Абузарова (ОПС Татарстан Набережночелнинский МРП), Вера Логинова (ОПС Высокая Гора КМРП).

Евгения Доронина - представитель пресс-службы, руководителе направления по внутренним коммуникациям УФПС «Татарстан Почтасы» филиал ФГУП «Почта России»:

«В УФПС «Татарстан Почтасы» – филиале «Почта России» поддержали идею конкурса среди почтальонов, оформивших наибольшее количество подписных абонементов на «Комсомольскую правду». Ведь такие мероприятия стимулируют работу почтальонов и способствуют повышению подписных тиражей на печатные издания. Мы надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество!»

Подарки получили и читатели газеты «Комсомольская правда-Казань». Около 3000 подписчиков стали обладателями уникальных подарков из коллекции издательского дома. Проводить акцию с поощрениями было приятно еще в советское время и хорошо, что сейчас такая важная традиция вернулась. Очень важно знать в лицо наших помощников и общаться с читателями, чтобы узнавать их интересы и быть с ними на одной волне.

Газета «Комсомольская правда» старейшее издание нашей страны благодарит всех сотрудников УФПС «Татарстан Почтасы» - филиал ФГУП Почта России, а особенно почтальонов. Газета «Комсомольская правда» выражает благодарность нашим партнерам – производителям соков и нектаров «Красавчик». Только самые красивые, спелые и вкусные фрукты используются для изготовления соков и нектаров «Красавчик». В линейке уникальных вкусов каждый выберет именно свой вкус.

Выражаем благодарность косметический бренду натуральной и органической косметики на основе экстрактов дикорастущих растений Сибири – NaturaSiberica. Марка использует удивительные свойства сибирских трав и растений, чтобы передать всю их силу для сохранения молодости и красоты кожи и волос.

Дорогие подписчики! В новом подписном сезоне Вас ждет еще больше подарков и конкурсов от нашей редакции. Подписывайтесь на газету «Комсомольская правда -Казань». Теперь это сделать еще проще. Оформляйте подписку в отделениях почтовой связи или оставляйте заявку по телефону 8 (843)528-28-80 и почтальон придет к Вам домой. Подписку так же можно произвести на сайте Госуслуг Татарстана и на сайте Почты России.