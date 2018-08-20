СЕГОДНЯ 10:52 2018-08-20T10:52:22+03:00

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Жители нескольких районов Казани стали свидетелями необычной езды на грузовой «ГАЗель». Видимо, не уместившись в салоне грузового автомобиля, трое молодых людей оседлали крышу кабины.

По Казани трое парней разъезжали на крыше грузовой «ГАЗели».

По словам очевидцев, сидели как на скамейки с бутылкаи в руках, для полноты образа им не хватало только семечек. Видимо у этих экстремалов все же была какая-то опаска насчет падения, поэтому во время движения они плотно прижимались друг к другу.

Интересно, что несмотря на необычных пассажиров на крыше, водитель «ГАЗель» мчался по города на довольно приличной скорости. Парни же проявляли чудеса цепкости. Даже на поворотах они умудрялись не соскальзывать с крыши кабины.

Водителя этой «ГАЗели» пользователи социальных сетей в итоге признали. Им оказался молодой человек, которого часто видят в Зеленодольске. Там он занимается развозом продуктов питания по сети популярных продуктовых магазинов.

Что же касается его необычных пассажиров, то часть интернет-пользователей пожелали им при такой поездке скорее встретиться с троллейбусными проводами, а другая часть предалась рассуждениям на тему почему женщины живут дольше мужчин.

Но у этих экстремалов нашлись и защитники. Вот только они их поступку давали слабое оправдание. Мол, у этой троицы денег хватило только на грузотакси.

Тем временем водителем этого «двухэтажного» грузовика заинтересовались в ГИБДД Казани. Молодому человеку грозит штрафы сразу по двум нарушениям - надпись на лобовом стекле, ограничивающая обзор и перевозка людей вне кабины автомобиля.

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