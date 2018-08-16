Быть или не быть: гей-парад в поселке Ульяновской области закончился, так и не начавшись

СЕГОДНЯ 15:21 2018-08-16T15:38:55+03:00

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Накануне, 15 августа, создатель правозащитного портала гомосексуалистов Николай Алексеев на своей странице в социальной сети написал пост о том, что глава администрации города Новоульяновск Светлана Косаринова согласовала проведение 26 августа гей-парада в поселке Яблоневый.

- Она (Светлана Косаринова – Ред.) разрешила провести гей-парад в поселке Яблоневый, население которого составляет 7 человек. Крутейшее событие в истории России! Спасибо, Светлана Анатольевна! Вы настоящий либерал, демократ и вообще человечище! – отметил в своем сообщении Николай Алексеев.

ЛГБТ-активист Николай Алексеев опубликовал в соцсети разрешение на проведение гей-парада.Фото: скриншот видео

А уже в этот четверг в 12.28 активист оставил еще одну запись на своей странице в с оциальной странице. В ней говорится о проведении 17 августа сразу двух согласованных ЛГБТ-пикетов уже в самом Новоульяновске. Обещается, что это будет призыв к кандидатам на выборах в Законодательное собрание Ульяновской области. Суть которого - осудить гомофобию и трансфобию, преследования школьника из Бийска Алтайского края за гей-пропаганду.

Однако довольно скоро появилась информация о том, что глава Новоульяновска Геннадий Деникаев запретил проводить гей-парад в поселке Яблоневый. Подтверждать или опровергать это в администрации города «Комсомольской правде» не стали.

Секретарь главы администрации Новоульяновска для начала поинтересовалась причиной звонка, а после попросила перезвонить через час. Во время второй попытки взять комментарий она сказала, что должностные лица находятся на совещании и вновь попросила перезвонить. Спустя три часа наших безуспешных звонков секретарь и вовсе ответила, что сегодня никто поговорить с нами не сможет, мол, у них на весь день дела расписаны.

Может столь долгое совещание было как раз посвящено тому самому гей-параду – его подготовке или запрету.

В свою очередь Николай Алексеев сообщил, что никаких отказов в плане проведения акции в поселке Яблоневый он и его соратники пока не получали. К тому же активист уверен, что глава Новоульяновска Геннадий Деникаев попросту не имеет права принимать подобные решения. Николай готов лично защищать права главы администрации города Светланы Косариновой, если у нее возникнут проблемы на работе из-за согласованного ею гей-парада.