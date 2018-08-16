2018-08-16T15:38:55+03:00
Общество

Быть или не быть: гей-парад в поселке Ульяновской области закончился, так и не начавшись

Ранее ЛГБТ-активист Николай Алексеев сообщал об официальном разрешении местных властей. Это могло бы стать первым в России шествием представителей секс-меньшинств
Алина ГАБДУЛИНА
Поделиться:
Представители ЛГБТ-сообщества должны были пройтись маршем по улицам местного поселка.Представители ЛГБТ-сообщества должны были пройтись маршем по улицам местного поселка.Фото: REUTERS
Изменить размер текста:

Накануне, 15 августа, создатель правозащитного портала гомосексуалистов Николай Алексеев на своей странице в социальной сети написал пост о том, что глава администрации города Новоульяновск Светлана Косаринова согласовала проведение 26 августа гей-парада в поселке Яблоневый.

- Она (Светлана Косаринова – Ред.) разрешила провести гей-парад в поселке Яблоневый, население которого составляет 7 человек. Крутейшее событие в истории России! Спасибо, Светлана Анатольевна! Вы настоящий либерал, демократ и вообще человечище! – отметил в своем сообщении Николай Алексеев.

ЛГБТ-активист Николай Алексеев опубликовал в соцсети разрешение на проведение гей-парада. Фото: скриншот видео

ЛГБТ-активист Николай Алексеев опубликовал в соцсети разрешение на проведение гей-парада.Фото: скриншот видео

А уже в этот четверг в 12.28 активист оставил еще одну запись на своей странице в с оциальной странице. В ней говорится о проведении 17 августа сразу двух согласованных ЛГБТ-пикетов уже в самом Новоульяновске. Обещается, что это будет призыв к кандидатам на выборах в Законодательное собрание Ульяновской области. Суть которого - осудить гомофобию и трансфобию, преследования школьника из Бийска Алтайского края за гей-пропаганду.

Однако довольно скоро появилась информация о том, что глава Новоульяновска Геннадий Деникаев запретил проводить гей-парад в поселке Яблоневый. Подтверждать или опровергать это в администрации города «Комсомольской правде» не стали.

Секретарь главы администрации Новоульяновска для начала поинтересовалась причиной звонка, а после попросила перезвонить через час. Во время второй попытки взять комментарий она сказала, что должностные лица находятся на совещании и вновь попросила перезвонить. Спустя три часа наших безуспешных звонков секретарь и вовсе ответила, что сегодня никто поговорить с нами не сможет, мол, у них на весь день дела расписаны.

Может столь долгое совещание было как раз посвящено тому самому гей-параду – его подготовке или запрету.

В свою очередь Николай Алексеев сообщил, что никаких отказов в плане проведения акции в поселке Яблоневый он и его соратники пока не получали. К тому же активист уверен, что глава Новоульяновска Геннадий Деникаев попросту не имеет права принимать подобные решения. Николай готов лично защищать права главы администрации города Светланы Косариновой, если у нее возникнут проблемы на работе из-за согласованного ею гей-парада.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
«Он – не герой!»: выжившие пассажиры из сгоревшего автобуса назвали своего спасителя аферистом и вымогателем
После того, как появился слух, что детскому тренеру Ержану Амарханову за спасение людей дали миллион и квартиру, начался скандал. «Комсомолка» попыталась разобраться, кто врет
Новости 24
В ДТП с фурой в Татарстане на трассу разлился клей: шесть человек пострадали
В татарстанском автограде размытую дождями набережную закрыли на две недели
В Татарстане проблемы с пожарной безопасностью имеют 23 школы
На территории бывшего комбината «Здоровье» могут появиться сауны, гостиницы, рынки и паркинг
ВТБ провел более 3 тысяч сделок с помощью электронной регистрации ипотеки
В Казани до 10 сентября перекроют движение по Дорожному переулку
Рухнувший в Набережных Челнах поезд до сих пор лежит в канаве
В Набережных Челнах суд постановил снести колесо обозрения
На Казанском авиационном заводе состоялась выкатка самолета с искусственным интеллектом ТУ-22М3М
Жителя Чувашии, который пытался вырезать целую семью двумя ножами, приговорили к психушке
В Казани прошел рейд Госавтоинспекции по автобусам
Кредитный портфель ВТБ в Татарстане по льготным программам для МСБ превысил 6,5 млрд рублей
Жителей Казани 16 августа ждет гроза и сильный ветер
В Ульяновской области планируют провести два гей-парада
В Татарстане из задымленного подъезда эвакуировали пять человек
В Казани женщина-водитель совершила ДТП, пострадала четырехлетняя девочка
Пенсионерка из Татарстана поверила аферисту из Калуги и потеряла 35 тысяч рублей
Сильнейшие теннисисты мира приедут в Казань
Казанцы смогут обучиться древнерусской каллиграфии
Предприниматели из Татарстана жалуются на плохие условия для бизнеса
Крупный контракт на поставку изделий из чугуна заключили в ИК-2 УФСИН Татарстана
"Ак Барс" подписал контракт с канадским защитником Полом Постмой
Ремонт дамбы в Нижнекамске будет стоить более 866 миллионов рублей
В Казани прогнозируют дождь, грозу и до 27 градусов тепла
Чебоксарских водителей могут вновь начать штрафовать за парковку на газоне