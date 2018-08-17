2018-08-17T14:27:43+03:00
Общество

В 45 школах Татарстана ученикам завышали оценки

Наибольшее количество подобных учебных заведений отмечено именно в Казани
Алина ГАБДУЛИНА
Поделиться:
Ко всем учебным заведениям попавшим в "антисписок" в течение года будет обращено пристальное внимание РособрнадзораКо всем учебным заведениям попавшим в "антисписок" в течение года будет обращено пристальное внимание РособрнадзораФото: Андрей КАРА
Изменить размер текста:

45 школ Татарстана вошли в список образовательных учреждений, в которых были выявлены завышение оценок школьникам. Данный перечень был составлен Рособрнадзором на оснве результатов анализа выполнения Всероссийских проверочных работ 2018 года. Всего было проверено 40,5 тысяч школ России. Из них в список попали 3 тысячи.

Под завышением подразумевается то, что оценки за контрольные оказались выше средних по региону и не были затем подтверждены баллами полученные выпускниками на ЕГЭ.

В список из 45 татарстанских «щедрых» школ наибольшее количество учебных заведений именно из Казани - 5.

Так, в некорректных оценках обвинили русско-татарскую школу №67, общеобразовательные школы №119 и №20, полилингвальную гимназию № 180 и многопрофильную школу №181. В то же время в республике во втором по величине городе - Набережных Челнах на этом попалась лишь одна - №60.

В итоге ко всем учебным заведениям, попавшим в этот «антирейтинг» в течение года будет обращено пристальное внимание Рособрнадзора.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Девушка Алиса, прилетевшая из Турции, Вы выйдете за меня замуж?": В Казанском аэропорту парень сделал предложение девушке по громкой связи (подробности)

Еще больше материалов по теме: «Новости образования»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В Свияжске пройдет премьерный показ уличной оперы «Красный сад»
В Казани трамвай сошел с рельсов
ВТБ удвоил рефинансирование кредитов
Мэр Казани поручил завершить капремонт женской консультации при поликлинике №20
В Казани пройдет предпремьерный показ фильма "Гоголь. Страшная месть"
Многофункциональные центры Казани закроют свои двери на два дня
В Татарстане ветром сорвало часть крыши с четырехэтажного дома
В КФУ на первый курс зачислили 14-летнюю абитуриентку
Противники строительства мусоросжигательного завода под Казанью протестуют с помощью утренней зарядки
Жителей Чувашии приговорили за двойное убийство к 23,5 годам строгого режима
Участие в Восточном экономическом форуме-2018 обойдется Татарстану в 21,2 миллиона рублей
В Татарстане ветфельдшер выдавал "липовые" справки на тонны мяса
Владимир Этуш снялся в фильме молодого казанского режиссера
В Горкинско-Ометьевском лесу Казани появится площадка для дрессировки собак
В Чувашии второклассница отказалась дойти до "зебры" и попала под машину
В Казани иномарка сбила 12-летнего велосипедиста на "зебре"