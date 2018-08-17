В 45 школах Татарстана ученикам завышали оценки

СЕГОДНЯ 14:27 2018-08-17T14:27:43+03:00

Ко всем учебным заведениям попавшим в "антисписок" в течение года будет обращено пристальное внимание Рособрнадзора Фото: Андрей КАРА

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45 школ Татарстана вошли в список образовательных учреждений, в которых были выявлены завышение оценок школьникам. Данный перечень был составлен Рособрнадзором на оснве результатов анализа выполнения Всероссийских проверочных работ 2018 года. Всего было проверено 40,5 тысяч школ России. Из них в список попали 3 тысячи.

Под завышением подразумевается то, что оценки за контрольные оказались выше средних по региону и не были затем подтверждены баллами полученные выпускниками на ЕГЭ.

В список из 45 татарстанских «щедрых» школ наибольшее количество учебных заведений именно из Казани - 5.

Так, в некорректных оценках обвинили русско-татарскую школу №67, общеобразовательные школы №119 и №20, полилингвальную гимназию № 180 и многопрофильную школу №181. В то же время в республике во втором по величине городе - Набережных Челнах на этом попалась лишь одна - №60.

В итоге ко всем учебным заведениям, попавшим в этот «антирейтинг» в течение года будет обращено пристальное внимание Рособрнадзора.

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