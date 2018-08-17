Жителям Казани понравился новый не красный электробус

СЕГОДНЯ 14:15 2018-08-17T14:16:02+03:00

Кондуктор и водители электробуса также в восторге от новинки. Фото: соцсети

Полной зарядки батареи хватает более чем на 200 километров

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Жители Казани вот уже неделю замечают на дорогах города электробус. В отличие от обычных красных его товарищей, этот - серо-голубого цвета. Проехавшиеся в нем горожане оценили новинку положительно.

«Да бесшумный... Даже тише троллейбуса».

«Сегодня был приятно удивлён, когда приехал вот такой 63 электробус, очень комфортный и свеженький. Вот бы все такие сделали».

«Хоть автобус другого цвета».

«Электоробус на 33 маршруте. Сделан для людей».

Пишут горожане в своих отзывах.

Нашлись, конечно и те, кто скептически отнесся к новому виду транспорта. Но все они из тех, кто видимо так и не прокатился в электробусе лично.

- Там в полу дырки для ног, чем больше пассажиров, тем быстрее доедешь. А какой чистой энергии он работает? На энергии недовольных жизнью пассажиров? - пишут скептики.

Как выяснилось, электробус еще на стал полноправным членом семейств общественного транспорта Казани, его пока только тестируют на улицах города.

КОНДИЦИОНЕР НАД КАЖДЫМ СИДЕНЬЕМ

- С 9 августа 2018 года ООО "КПАТП №9" проводит опытную эксплуатацию электробуса «Volgabus 5270Е» на автобусном маршруте №53. По результатам эксплуатации будет принято решение о его приобретении, - сообщают в мэрии Казани.

Но ездит автобус не только по 53 маршруту, горожане заметили его на 63 и 33 направлениях.

- Мы решили тестировать автобус на разных маршрутах. Они же все разной длины, разная скорость движения на них. Где-то мы включаем кондиционер, где-то выключаем. О выводах пока говорить рано, мы еще только учимся, тестовая обкатка будет идти 30 дней, - объяснили «КП-Казань» в ООО «КПАТП №9».

Проехаться на новом автобусе посчастливилось и журналисту «Комсомолки». Экологичный транспорт застали на 33 маршруте. И действительно: едет тихо, нет вибраций и жуткого запаха солярки. Сидя на передней площадке автобуса, даже слышно, о чем разговаривают пассажиры в хвосте электробуса. Но самое главное - комфортная температура в салоне: кондиционер дует над каждым сиденьем в автобусе. Интересно как будет здесь зимой в холода?

ЗАРЯДКА ЗА 6 ЧАСОВ

Кондукторы и водители электробуса также в восторге от новинки.

- Едет намного тише, чем «МАЗ» и «НЕФАЗ», плавно разгоняется, без рывков. Также он не тронется с места, пока не закрыты двери, это важно для безопасности пассажиров, есть система климат-контроля — перечисляет водитель электробуса.

Кроме того, здесь есть удобный заезд для маломобильных людей – он опускается одним нажатием кнопки, при необходимости можно откинуть и специальный пандус.

В электробусе 30 сидячих мест, а в целом он может вместить до 90 пассажиров. Время до полной зарядки батареи – всего 6 часов, запас хода с пассажирами и включенным климат-контролем – 200-220 километров.

Батареи, а также силовая установка разработаны и произведены в России. Основные преимущества электробуса перед автобусом, оборудованным двигателем внутреннего сгорания, – более высокая производительность, безопасность и экологичность.

Электробус практически бесшумен, прост в управлении благодаря электроусилителю руля, надежен и долговечен. Вот только стоит он в два раза дороже обычных «красных» автобусов.

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