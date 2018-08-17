Жителям Казани понравился новый не красный электробус
Жители Казани вот уже неделю замечают на дорогах города электробус. В отличие от обычных красных его товарищей, этот - серо-голубого цвета. Проехавшиеся в нем горожане оценили новинку положительно.
«Да бесшумный... Даже тише троллейбуса».
«Сегодня был приятно удивлён, когда приехал вот такой 63 электробус, очень комфортный и свеженький. Вот бы все такие сделали».
«Хоть автобус другого цвета».
«Электоробус на 33 маршруте. Сделан для людей».
Пишут горожане в своих отзывах.
Нашлись, конечно и те, кто скептически отнесся к новому виду транспорта. Но все они из тех, кто видимо так и не прокатился в электробусе лично.
- Там в полу дырки для ног, чем больше пассажиров, тем быстрее доедешь. А какой чистой энергии он работает? На энергии недовольных жизнью пассажиров? - пишут скептики.
Как выяснилось, электробус еще на стал полноправным членом семейств общественного транспорта Казани, его пока только тестируют на улицах города.
КОНДИЦИОНЕР НАД КАЖДЫМ СИДЕНЬЕМ
- С 9 августа 2018 года ООО "КПАТП №9" проводит опытную эксплуатацию электробуса «Volgabus 5270Е» на автобусном маршруте №53. По результатам эксплуатации будет принято решение о его приобретении, - сообщают в мэрии Казани.
Но ездит автобус не только по 53 маршруту, горожане заметили его на 63 и 33 направлениях.
- Мы решили тестировать автобус на разных маршрутах. Они же все разной длины, разная скорость движения на них. Где-то мы включаем кондиционер, где-то выключаем. О выводах пока говорить рано, мы еще только учимся, тестовая обкатка будет идти 30 дней, - объяснили «КП-Казань» в ООО «КПАТП №9».
Проехаться на новом автобусе посчастливилось и журналисту «Комсомолки». Экологичный транспорт застали на 33 маршруте. И действительно: едет тихо, нет вибраций и жуткого запаха солярки. Сидя на передней площадке автобуса, даже слышно, о чем разговаривают пассажиры в хвосте электробуса. Но самое главное - комфортная температура в салоне: кондиционер дует над каждым сиденьем в автобусе. Интересно как будет здесь зимой в холода?
ЗАРЯДКА ЗА 6 ЧАСОВ
Кондукторы и водители электробуса также в восторге от новинки.
- Едет намного тише, чем «МАЗ» и «НЕФАЗ», плавно разгоняется, без рывков. Также он не тронется с места, пока не закрыты двери, это важно для безопасности пассажиров, есть система климат-контроля — перечисляет водитель электробуса.
Кроме того, здесь есть удобный заезд для маломобильных людей – он опускается одним нажатием кнопки, при необходимости можно откинуть и специальный пандус.
В электробусе 30 сидячих мест, а в целом он может вместить до 90 пассажиров. Время до полной зарядки батареи – всего 6 часов, запас хода с пассажирами и включенным климат-контролем – 200-220 километров.
Батареи, а также силовая установка разработаны и произведены в России. Основные преимущества электробуса перед автобусом, оборудованным двигателем внутреннего сгорания, – более высокая производительность, безопасность и экологичность.
Электробус практически бесшумен, прост в управлении благодаря электроусилителю руля, надежен и долговечен. Вот только стоит он в два раза дороже обычных «красных» автобусов.
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