Эти девушки докажут, что регби не только мужской вид спорта! Кто выступит за сборную России в Казани

СЕГОДНЯ 16:45 2018-08-14T16:46:48+03:00

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Кто сказал, что регби это только мужской вид спорта? Девушки, как выясняется, играют в него не хуже, а то и лучше. Между прочим, женская сборная России является действующим победителем Европейской гран-при серии по регби-7.

1 и 2 сентября сильнейшие сборные Европы соберутся в Казани, где пройдет один из этапов гран-при. Казанским любителям спорта будет за кем понаблюдать. За российскую сборную будут выступать не просто титулованные спортсменки, но, в первую очередь яркие и красивые женщины. "Комсомолка" решила познакомить наших читателей с самыми известными и интересными игроками женской сборной России.

АЛЕНА МИХАЛЬЦОВА

Фото: личный архив героев публикации.

В регби Михальцова пришла в 2013 году из легкой атлетики: спортсменка имела неплохие перспективы на беговой дорожке и даже становилась чемпионкой России, но все же решила сменить «королеву спорта» на зеленый газон и овальный мяч.

Новый вид спорта пришелся ей по душе – за пять лет Алена трижды выиграла и однажды взяла «серебро» чемпионатов Европы по регби-7, также стала бронзовым призером первенства Старого Света по регби-15. Кроме того, в сезоне 2015/2016 Михальцовавошла в символическую сборную планеты по итогам первого этапа Мировой серии.

Фото: личный архив героев публикации.

Спортсменка выступает в полузащите, традиционно набирает много очков и выполняет большой объем черновой работы – успешное выступление Михальцовой в Казани наверняка поможет россиянкам вновь стать чемпионками Европы.

БАЙЗАТ ХАМИДОВА

Фото: личный архив героев публикации.

Для нападающей клуба «Красный Яр» и сборной России по регби-7 столица Татарстана является особенным городом: в Казани Хамидова не только побеждала на чемпионате Европы, но и брала «золото» Универсиады в 2013-м.

После победы в Студенческих Играх спортсменке присвоили звание «Мастер спорта России международного класса» – Хамидова стала первой представительницей Дагестана, получившей это звание в игровых видах спорта.

Фото: личный архив героев публикации.

В послужном списке Байзат есть участие в первенстве планеты и Мировой серии (в 2013-м на этапе в Хьюстоне россиянку признали лучшим игроком), а также место в символической сборной лучших регбисток мира 2009-2014 годов по версии сайта о женском регби ScrumQueens. Спортсменка интересуется боевыми искусствами, фанатеет от Конора Макгрегора, а в регби, как и Михальцова, пришла с беговой дорожки.

МАРИЯ ПЕРЕСТЯК

Фото: личный архив героев публикации.

Если большинство регбисток переходят в этот вид спорта из легкой атлетики, то случай Марии Перестяк очень нетипичный – до прихода в регби девушка занималась… кикбоксингом, выиграв первенства России и Европы-2009 среди юниоров.

Наверняка, бойцовская подготовка очень помогает в борьбе с соперницами на зеленом газоне: спустя три года Перестяк уже получила вызов в женскую сборную страны по регби-7. Вместе с Хамидовойспортсменкапраздновала триумф на казанской Универсиаде 2013, а затем еще и с первой попытки стала чемпионкой Европы.

Фото: личный архив героев публикации.

Наконец, в этом же году Перестяк сыграла еще и на чемпионате мира – 2013-й получился для спортсменки очень успешным. Впоследствии вместе с командой Мария дважды побеждала на европейских первенствах и один раз становилась второй: на грядущем этапе Европейской серии в Казани российской сборной совершенно точно помогут ее опыт и универсализм.

ДАРЬЯ ШЕСТАКОВА

Фото: личный архив героев публикации.

Защитник клуба «РГУТИС-Подмосковье» и сборной России по регби-7 – представительница своеобразной спортивной династии: чемпионкой Европы в 2016 и 2017 году Шестакова становилась бок о бок со своей сестрой Ариной Быстровой.

Фото: личный архив героев публикации.

Несмотря на свою молодость (Шестаковой – 22 года), регбистка уже успела насобирать несколько серьезных титулов: помимо двух побед в европейских первенствах Дарья брала «бронзу» чемпионата Старого Света по регби-15, также вместе со сборной России становилась третьей на этапе Мировой серии в Дубае в 2-17-м.

Фото: личный архив героев публикации.

Кроме яркой спортивной карьеры серьезное место в жизни Шестаковой занимает благотворительность – год назад спортсменка участвовала в празднике для детей-пациентов ННПЦ детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева, организованном фондом «Футболка дарит жизнь».

ДАРЬЯ НОРИЦИНА

Фото: личный архив героев публикации.

Вместе с остальными участницами нашего топа Дарья Норицинауспешно выступала на Европейских гран-при сериях в 2016-м и 2017-м, являясь твердым игроком основы сборной России.

На клубном уровне Норицина выступает за «РГУТИС-Подмосковье», который занимает ведущие позиции в стране. Помимо регби у Дарьи есть еще несколько интересных увлечений – спортсменка любит экстремальный отдых и однажды даже прыгала с парашютом.

Фото: личный архив героев публикации.

Еще одним хобби Норициной является оформление причесок, которыми она частенько балует подруг по команде: знаменитые косички Михальцовой – как раз дело рук Дарьи. К слову, с прической она и сама не прочь поэкспериментировать – когда-то Норицина носила такие же косички оранжевого цвета.