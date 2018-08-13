В Казани водителя будут судить за видео-критику ГИБДД

СЕГОДНЯ 21:05 2018-08-13T21:05:41+03:00

До суда обвиняемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Оскорбительный для гаишников ролик удалили из Интернета, а мужчина свою вину признал, но лишь частично

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39-летнего жителя Казани будут судить за критику работы городского ГИБДД. В принципе, госавтоинспекторы, по их словам, к конструктивным замечаниям своей работы прислушиваются принимают к сведению и даже вносят изменения.

Но то, что сделал обвиняемый потянуло на уголовное дело по статье «Публичное оскорбление представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей».

А все произошло вечером 13 января, когда казанец снял на видео работу патрульных сотрудников Госавтоинспекции. Всю съемку мужчина комментировал действия полицейских, используя ненормативную лексику. Но этого «оператору» не хватило. Он пришел домой, отредактировал видеоролик, сопроводив видеозапись оскорбительными комментариями в адрес сотрудников полиции.

- Сразу после этого обвиняемый разместил видеоролик на открытом для свободного доступа хостинге «YouTube» в сети Интернет, - сообщили в прокуратуре Татарстана.

Запись заметили. Но известность к автору пришла лишь в узко профессиональных кругах, а если точнее, то правоохранители возбудили в отношении него то самое уголовное дело, вручили подписку о невыезде и надлежащем поведении, а оскорбительный для гаишников ролик удалили.

Сейчас расследование завершено, и вскоре мировой судья вынесет приговор «критику» с камерой. Ему грозит, в лучшем случае, штраф в 40 тысяч рублей, а в худшем - до года исправительных работ, как говорится, на пользу общества.

К слову, казанцы уже не раз пытались через социальные сети унизить сотрудников ГИБДД города. Так, в октябре 2010 года блогер Дмитрий К. смонтировал ролик, в титрах к которому называл инспекторов оборотнями в погонах. Итог - уголовное дело, следствие, суд и штраф. Ах, да, еще и пришлось выплатить гаишникам компенсацию морального вреда.

Возможно в предстоящем суде водителю также придется ответить за испорченные нервы и уязвленное достоинство полицейских.