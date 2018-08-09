2018-08-09T15:59:40+03:00
Общество

Пользователи 45+ уходят в онлайн

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Tele2 проанализировала пользовательскую активность абонентов старше 45 лет изучила их предпочтения в выборе онлайн-сервисов. В Татарстане количество активных интернет-пользователей этой категории выросло на 20% год к году, а интернет-трафик данных абонентов удвоился. Наибольшей популярностью среди взрослой аудитории пользуются сервисы по оплате коммунальных услуг - 91% клиентов Tele2 старше 45 лет постоянно вносят платежи ЖКХ онлайн.

Tele2 с помощью технологии Big Data проанализировала пользовательскую активность интернет-активных абонентов старше 45 лет, доля которых в абонентской базе Татарстана за последний год выросла еще на 20%. Общий интернет-трафик этих пользователей за аналогичный период удвоился. При этом уже третью его часть сегодня составляет интернет-трафик в сети LTE.

Оператор также провел исследование предпочтений взрослой аудитории в части использования различных не операторских онлайн-сервисов. Наибольшей популярностью сегодня пользуются услуги по оплате квитанций ЖКХ (91%), денежные переводы (82%), оплата и получение заказов из интернет-магазинов (75%), а также покупка билетов в театры, кино и на концерты (70%). Кроме того, 63% абонентов Tele2 старше 45 лет за последние полгода приобретали смартфоны посредством различных интернет-сервисов.

Больше половины участников исследования регулярно покупают в сети авиа- и ж/д билеты, а также используют онлайн-сервисы для погашения кредитов. Наименьшим спросом у старшего поколения пользуются услуги платной настройки смартфонов и установки дополнительных программ, лишь 15% интернет-активной аудитории Tele2 старше 45 лет за последний год хоть однажды воспользовались этим сервисом. По итогам исследования, чаще всего услугу дополнительных платных настроек приобретает категория абонентов в возрасте от 18 до 29 лет.

Активность взрослой аудитории в социальных сетях исследовал Всероссийский центр изучения общественного мнения. По оценке экспертов ВЦИОМ, старшее поколение предпочтительно общается в социальной сети Facebook - 26% пользователей этой сети составляет взрослая аудитория от 45 до 59 лет, а также в сообществе «Мой мир», где данная возрастная группа составляет 39% пользователей. Для привлечения старшего поколения к освоению мобильных технологий и онлайн-общению с близкими в социальных сетях и мессенджерах оператор Tele2 запустил летом текущего года социальный проект «Добавь бабушку в друзья», а также разработал уникальный «Путеводитель по мобильному интернету», позволяющий абонентам старшего возраста легче адаптироваться к мобильным технологиям.

Tele2

Tele2 – оператор сотовой связи, который работает в России с 2003 года. Сегодня компания оказывает услуги в 65 регионах страны, включая Москву и Московскую область. По итогам 2017 года абонентская база компании составила 40,6 миллиона пользователей. Продуктовый портфель Tele2 включает простые и удобные предложения как для физических лиц, так и для корпоративных клиентов. Оператор гарантирует высокое качество услуг и отличный уровень клиентского сервиса. Tele2 лидирует в телеком-отрасли по индексу NPS (Net Promoter Score) – готовности пользователей рекомендовать услуги компании. По итогам I полугодия 2018 года показатель NPS составил 44%, что превосходит результат ближайшего конкурента на 15%. Реализуя стратегию lifestyle enabler, Tele2 выходит за рамки телекома и создает новую экосистему мобильных сервисов. В партнерстве с компаниями из других отраслей оператор предлагает инновационные продукты, которые отражают предпочтения абонентов и поддерживают их стиль жизни.

Больше информации о Tele2 на корпоративном сайте и в социальных сетях:

Tele2

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