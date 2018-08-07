Центр гимнастики в Казани - Фабрика спортивных звезд

СЕГОДНЯ 11:39 2018-08-07T12:06:34+03:00

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Ежегодно десятки воспитанников казанского Центра гимнастики становятся мастерами спорта и кандидатами в мастера спорта. Здесь проходят соревнования международного уровня, а для казанцев работает многофункциональный тренажерный зал. Уже в августе стартует набор новых чемпионов. Точнее, детей, из которых будут готовить настоящих спортивных звезд.

ОЛИМПИЕЦ БЕЗ ПРАВ

В Центре гимнастики расположены сразу три спортивные школы. Каждая хорошо известна в России своими тренерами и показателями. Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Дарья Шкурихина - ученица ДЮСШ «Приволжанка». Сейчас она тепло отзывается о казанских преподавателях и атмосфере на занятиях. В Казани она училась до 14 лет и именно здесь получила основные навыки. Поэтому, когда Ильсур Метшин награждал ее за победу на Олимпиаде в Пекине и дарил новенькую «Ауди», вспомнил ее первых тренеров. Кстати, тогда у девушки даже не было водительских прав. Она призналась, что все свободное время проводила в гимнастическом зале.

ЧЕМПИОНОМ МОЖЕТ СТАТЬ КАЖДЫЙ РЕБЕНОК

Кроме «Приволжанки» в Центре гимнастики базируются ДЮСШ по спортивной гимнастике и акробатике и Центр гимнастики олимпийской чемпионки Юлии Барсуковой. В последнюю школу набор стартует уже в августе. А День открытых дверей в Центре гимнастики пройдет 8 сентября.

- Будущим олимпийцем может стать каждый ребенок. Ведь уникальность нашего центра в том, что он открывает дорогу в спорт всем детям, - говорит директор Центра гимнастики, вице-президент Федерации художественной гимнастики Татарстана, заслуженный работник физической культуры РТ Лилия Шафеева.

- Мы берем любых детей! Даже предварительная подготовка не обязательна. Все дается здесь. У нас есть набор в бюджетные и внебюджетные группы. В бюджетные попадают дети с мягкой спиной, длинными ногами, высоким подъемом. Внебюджетные группы созданы для малышей и детей без подготовки. Но надо понимать, что одни дети в четыре года мягче и гибче, в то время как другим приходиться добиваться мягкой спинки и растяжки трудолюбием, ежедневными часами работы в зале. Также важна индивидуальная работа тренера с каждым ребенком, - рассказала Лилия Шафеева.

СЕГОДНЯ В ХВОСТЕ, ЗАВТРА - ПЕРВЫЙ

Из-за пропаганды спорта в республике каждый год растет число желающих заниматься спортом среди детей и родителей. Часто ребенок сам просит маму или папу отвести его в секцию или на просмотр. Хороший пример также подают руководители и чиновники в своих социальных сетях. Это тоже важно для выбора родителя.

Но есть и другая сторона медали. Родители, отдавая ребенка в школу, сразу хотят получить результат и не скрывают, что их мечта - ребенок - олимпийский чемпион. Таким в шутку предлагают сразу поехать в Новогорск и отдать ребенка главному тренеру по художественной гимнастике Ирине Винер-Усмановой. Она единственная в своем роде стабильно выращивает чемпионов и победителей олимпиад по художественной гимнастике. Также в шутку рекомендуют отправиться на озеро Круглое - к тренерам сборной России по спортивной гимнастике. Некоторые дети уже без шуток после казанской школы сразу отправляются туда, будучи хорошо готовыми к новым спортивным вершинам. Потому что Центр гимнастики сам является федеральной спортивно-тренировочной базой. Это один из объектов Поволжской государственной академии физической культуры, спорта и туризма - ведущего спортивного вуза России.

- Шанс быть олимпийцем есть у каждого ребенка. Конечно, до мастеров доходят только те, кто всего себя может отдать спорту и у кого хватает выдержки, - делится Лилия Шарафеева. - Бывает, придут серые гадкие утята, которые ходить толком не умеют. В итоге посмотрите, каких прекрасных лебедей мы выпускаем. Кто-то быстрее схватывает, кто-то медленнее. Например, если ребенок не говорит в два года - это не значит, что он вообще не будет разговаривать. Одни дети от природы стопочки свои тянут и первыми начинают делать шаги на ковре, занимают призовые места. Другой ребенок не сразу все впитывает. Со временем у него начинает получаться, и он меняется местами с теми, у кого все получалось с самого начала. Дети, которые медленно поднимаются по своим ступеням, как правило, доходят до победного конца. А те, кто лидирует на старте, часто перегорают и не могут принять то, что отстающие вчера начинают обгонять их сегодня. Поэтому тренеров я всегда призываю - не ломать психику детей и не делать сразу из них чемпионов.

ВСЕ РОДИТЕЛИ ХОТЯТ ЧЕМПИОНОВ

Центр гимнастики не только место проведения соревнований и сборов. Это еще и база практик и учебных занятий для студентов Поволжской академии спорта. Гимнастика - обязательная дисциплина образовательной программы для всех студентов вуза, независимо от будущей специальности. В Поволжской академии спорта учатся студенты из 72 регионов России. Большинство из них за годы обучения делают первые шаги к своей будущей тренерской и судейской работе. Особенно важно это для гимнастов, рано завершающих свою профессиональную спортивную карьеру. Окончившие вуз специалисты очень востребованы. Часть из них разъезжается по российским городам, некоторые остаются работать в Казани.

Еженедельно в Центре гимнастики проходят соревнования и сборы. От городских и республиканских первенств до международных турниров, таких как этап Кубка мира по художественной гимнастике, который в очередной раз Казань примет в августе. С мастер-классами здесь регулярно бывают лучшие гимнасты России, олимпийские чемпионы Алексей Немов, Светлана Хоркина, Елена Замолодчикова, Николай Крюков, Яна Кудрявцева, Маргарита Мамун и другие. Около двух тысяч детей, занимающихся в Центре гимнастики, постоянно становятся их зрителями и участниками. Родители тоже в Центре гимнастики не скучают. Время ожидания они могут провести в тренажерном и фитнес-залах с доступной ценой за месячный абонемент.

Уже давно визитной карточкой Центра гимнастики стали традиционные праздники, которые коллектив проводит не только в соревновательном зале, но и на площадке перед спортивным объектом. Будущим олимпийцам предлагают интересные квесты, вкусную еду и катание на паровозике. Двери в Центр гимнастики открыты всем желающим. Но главное, здесь по-семейному тепло и всегда царит дружелюбная атмосфера.

Подробнее о Центре гимнастики в Казани можно узнать на сайте.