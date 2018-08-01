Tele2 ускорилась в Приволжье

1 Авг. 18:23 2018-08-02T18:30:02+03:00

Изменить размер текста: A A

Tele2 продолжает развитие сети в регионах Приволжья. В первом полугодии текущего года компания обеспечила быстрым мобильным интернетом жителей еще более 900 поселков и деревень и увеличила емкостное покрытие в областных столицах и наиболее трафиковых районах макрорегиона. Оператор расширил полосы частот передачи данных действующей LTE-сети, что позволило существенно увеличить среднюю скорость мобильного интернета в сети 4G.

Tele2 продолжает расширять географию покрытия сети скоростного мобильного интернета для жителей регионов Приволжья. За полгода оператор увеличил число базовых станций 3G/4G еще на 30% и покрыл сетью мобильного интернета территорию, где проживает 87% населения обслуживаемых регионов. Кроме того, специалисты компании увеличили емкость сети в ряде населенных пунктов с высоким уровнем потребления трафика. Технологическое решение позволило не только расширить покрытие в городах и поселках, но и повысить стабильность передачи данных в сети четвертого поколения.

В областных столицах и наиболее трафиковых населенных пунктах регионов Приволжья Tele2 провела работы по расширению полосы частот передачи данных действующей LTE-сети. Реализация проекта позволила улучшить качественные характеристики сети четвертого поколения, в частности, увеличить её пропускную способность и повысить среднюю скорость передачи данных.

Обновленная сеть охватывает десятки городов и крупных поселков Татарстана, Чувашии, Марий Эл, а также Нижегородской, Кировской и Ульяновской областей. Увеличение скорости интернета позволило абонентам компании еще более комфортно пользоваться высокоскоростным интернетом, в том числе при скачивании «тяжелого» контента, просмотре фильмов онлайн и совершении видеозвонков.

Сегодня в зоне качественного покрытия сети Tele2 проживает 96% населения Приволжья. Скоростной мобильный интернет доступен 87% жителей. Активное развитие сети способствовало значительному увеличению потребления мобильного интернета и росту пользовательской активности абонентов. Интернет-трафик в 3G/4G-cети оператора с начала 2018 года вырос еще на 20%.

Андрей Иванов, технический директор макрорегиона «Волга» Tele2:

«В этом году мы поставили перед собой задачу повысить доступность скоростного мобильного интернета для жителей Приволжья, в том числе в небольших поселках и деревнях. В итоге с начала года мы обеспечили 3G/4G-связью еще несколько сотен населенных пунктов. При этом в городах и крупных населенных пунктах, где жители активно пользуются гаджетами с поддержкой 4G, мы сфокусировались на модернизации действующей LTE-сети. Расширение полосы частот передачи данных позволило в полтора-два раза ускорить среднюю скорость мобильного интернета, а агрегация LTE-частот объединила преимущества каждого из диапазонов, и теперь наши абоненты могут еще более комфортно использовать мобильную связь».

Tele2

Tele2 – оператор сотовой связи, который работает в России с 2003 года. Сегодня компания оказывает услуги в 65 регионах страны, включая Москву и Московскую область. По итогам 2017 года абонентская база компании составила 40,6 миллиона пользователей. Продуктовый портфель Tele2 включает простые и удобные предложения как для физических лиц, так и для корпоративных клиентов. Оператор гарантирует высокое качество услуг и отличный уровень клиентского сервиса. Реализуя стратегию lifestyle enabler, Tele2 выходит за рамки телекома и создает новую экосистему мобильных сервисов. В партнерстве с компаниями из других отраслей оператор предлагает инновационные продукты, которые отражают предпочтения абонентов и поддерживают их стиль жизни.

Больше информации о Tele2 на корпоративных сайтах и в социальных сетях:

Tele2

Facebook

Twitter

«ВКонтакте»