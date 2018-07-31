Родственные связи: семейный тариф от «Билайн»

31 Июль 13:27 2018-08-02T07:11:50+03:00

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Каким бы плотным ни был наш график, семье в нем обязательно находится место. Что может быть лучше, чем в течение рабочего дня поговорить с близкими по телефону, оставить теплый комментарий в соцсетях или отправить забавную фотографию? А потом вечером собраться всем вместе и посмотреть любимый фильм или телепередачу.

Идеальным решением для тех, кто хочет, чтобы все домочадцы всегда оставались на связи и каждый мог свободно пользоваться теми функциями, которые ему больше всего нужны, станет семейный тариф. Преимущество таких тарифов заключается в том, что можно подключить сразу несколько номеров. Каждый тарифный план предусматривает оптимальное количество SMS, минут и гигабайт мобильного интернета на всех, а еще в пакет входят бесплатные домашний интернет и ТВ. В общем, каждому в семье найдется опция по душе!

Папе, например, необходима высокая скорость мобильного интернета, чтобы легко отправлять большие файлы, просматривать почту и работать со смартфона, а важные звонки по Skype или FaceTime проходили без помех.

Мама наверняка любит поболтать с подругами и для нее важно большое количество минут. А мобильный интернет поможет заказать все необходимое домой и не тратить на это время и силы.

Взрослым детям важно высокое качество интернет-соединения, чтобы фото и видео загружались в мгновение ока, а доступ к соцсетям и музыке был non-stop.

Подростки получают удовольствие, играя в любимые игры и без домашнего интернета им не обойтись. А у малышей трепет вызывает удивительный мир развлекательных и обучающих игр, забавных и познавательных мультфильмов.

Бабушки и дедушки тоже не хотят скучать, пока все работают и учатся, поэтому для них важен большой выбор каналов цифрового ТВ.

С семейным тарифом «Все в одном» от «Билайн» можно забыть о поиске разных услуг и заключении дополнительных договоров, ведь все опции входят в один пакет и подключаются в один день.

И с точки зрения семейного бюджета это станет выгодным решением. Смотрите сами: если в семье из пяти человек каждый тратит на связь около 350 рублей в месяц, выходит 1750 рублей за всех, а вместе с домашним интернетом и цифровым телевидением — около 2 500. В то же время использование всех возможностей тарифа «Все в одном 4» с пятью подключенными номерами стоит всего 1 500 рублей в месяц. Получается, экономия составляет 1 000 рублей в месяц и целых 12 000 рублей в год!

Что же включено в стоимость тарифа? Возможность подключить от одного до пяти номеров семьи, 30 Гб мобильного интернета, 300 SMS и 2000 минут звонков, а также бесплатный домашний интернет и 100 каналов ТВ. Пакет услуг является общим - это простой и удобный способ делиться мобильным интернетом, звонками и SMS с домочадцами.

Общение — залог хорошей атмосферы в доме, а семейный тариф поможет сделать его максимально выгодным и всегда оставаться на связи. Согласитесь, ведь куда приятнее тратить деньги на совместный досуг, а не на очередной счет за мобильные услуги!