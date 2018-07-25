В Казани покажут лучшие российские короткометражные фильмы этого года
Мобильный оператор Tele2 совместно со Всемирным Фестивалем уличного кино представит киноманам Казани лучшие российские короткометражные фильмы 2018 года. Увидеть самые ожидаемые отечественные кинопроекты гости фестиваля смогут с помощью быстрого 4G от Tele2. Самые креативные зрители смогут выиграть призы от оператора.
Tele2 выступит партнером пятого ежегодного Фестиваля уличного кино, который пройдет в Казани 25 и 26 июля. Оператор предложит посетителям посмотреть лучшие короткометражки страны с помощью технологии 4G. Возможности высокоскоростного интернета Tele2 позволяют делать это в любую погоду, в любой компании и в любом положении. За фотографию в самом необычном месте для кинопросмотра зрителей ожидают призы от оператора. Для участия в конкурсе свое яркое и креативное фото необходимо выложить в Instagram с хештегами #КИНОподругимправилам и #tele2. Подробнее об условиях конкурса можно узнать на сайте.
Кроме того, в дни работы фестиваля в Парке Горького оператор развернет площадку, где посетители смогут погрузиться в мир digital-развлечений и сделать панорамные селфи с помощью технологии 360°. Отдохнуть, пообщаться с друзьями, зарядить гаджеты и угоститься бесплатными напитками посетители смогут в удобной лаунж-зоне. Представители оператора расскажут гостям мероприятия о «других правилах» мобильного общения и помогут выбрать подходящий тариф из обновленной линейки «Мой Tele2».
Пятый ежегодный Фестиваль уличного кино примут более 1100 городов и населенных пунктов по всему миру. Юбилейный тур охватит свыше 1 миллиона зрителей на 2500 площадках и станет самым массовым просмотром кино под открытым небом в мире. Зрители смогут посмотреть лучшие короткометражки молодых режиссеров и проголосовать за победителя светом фонариков и телефонов. Вход свободный для всех желающих.
Tele2
Tele2 – оператор сотовой связи, который работает в России с 2003 года. Сегодня компания оказывает услуги в 65 регионах страны, включая Москву и Московскую область. По итогам 2017 года абонентская база компании составила 40,6 миллиона пользователей. Продуктовый портфель Tele2 включает простые и удобные предложения как для физических лиц, так и для корпоративных клиентов. Оператор гарантирует высокое качество услуг и отличный уровень клиентского сервиса. Реализуя стратегию lifestyle enabler, Tele2 выходит за рамки телекома и создает новую экосистему мобильных сервисов. В партнерстве с компаниями из других отраслей оператор предлагает инновационные продукты, которые отражают предпочтения абонентов и поддерживают их стиль жизни.
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