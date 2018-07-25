Появилось видео нападения на полицейских со стрельбой в Казани и допроса задержанных

25 Июль 14:42 2018-07-26T08:24:49+03:00

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В распоряжении «КП-Казань» оказалось видео нападения на полицейских, в котором из табельного оружия было ранено два человека.

Напомним, четверо молодых людей пьянствовали и громко ругались во дворе многоэтажного дома на улице Чишмяле. В полицию позвонил один из жителей и пожаловался на них. На место был направлен патрульный экипаж.

Шумная компания встретила стражей порядка неприветливо. Все переросло в потасовку, одного из полицейских уронили и начали душить, напарнику пришлось открыть стрельбу на поражение. После предупредительного выстрела в воздух, который только разозлил пьяную компанию, пришлось открыть стрельбу по ногам, ведь молодые люди напали на полицейских.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/661685" frameborder="0"></iframe> Нападения на полицейских со стрельбой в Казани.Соцсети

Оказавшись сначала в больнице на перевязке ранений, а после в отделении полиции молодчики начали трезветь. Они заявили, что никого не трогали. Мол, к ним подошли полицейские и сразу стали «докапываться». При этом молодые люди утверждают, что они не пытались напасть на полицейских.

Как оно было на самом деле, теперь будет разбираться следственный комитет Татарстана.

- Проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, - сообщили в СУ СКР Татарстана. - По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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