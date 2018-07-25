2018-07-25T14:42:49+03:00
Происшествия

В Казани полицейские, отражая нападение на патруль, ранили двух из четырех нападавших

Сбежавших злоумышленников позже задержали
Лика ИСАЕВА
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Задержаны все, напавшие на полицейский патрульЗадержаны все, напавшие на полицейский патрульФото: Из материалов пресс-службы
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Задержание шумной компании во дворе одного из домов на улице Чишмяле в столице Татарстана закончилось стрельбой. Стражей порядка ночью 25 июля вызвали местные жители. Какие-то не очень трезвые молодые люди шумели и не давали спать жителям многоэтажек.

На место прибыли сотрудники полка ППСП УМВД Казани. Но хулиганы доводов пойти поспать домой не принимали, наоборот, появление полицейских спровоцировало молодчиков на агрессию - напали на патруль. Полицейских, как сообщили собственные источники "КП-Казань", попытались разоружить, но не смогли. Один из стражей порядка вынужден был после предупреждения о применении оружия выстрелить сначала в воздух, а потом на поражение. Причем даже после того, как один из нападавших оказался ранен, его сообщники не подчинились и попытались продолжить нападение. Пришлось выстрелить еще в одного из них.

Только когда двое из хулиганов оказались лежать на асфальте, двое их сообщников пустились в бега.

Раненных забрала "скорая помощь". После оказания медицинской помощи в РКБ они были отпущены - пули не причинили большого вреда дебоширам. Двух их "товарищей" позже задержали в собственных квартирах.

- В настоящее время все четверо правонарушителей доставлены в отдел полиции «Азино-2» Управления МВД России по г.Казани для дальнейшего разбирательства, - сообщили в пресс-службе МВД Татарстана. - Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "Применение насилия в отношении представителя власти". Все материалы направлены в следственные органы для принятия процессуального решения.

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