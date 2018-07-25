Куда уйти со школьного двора?

25 Июль 09:00 2018-07-25T14:42:49+03:00

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Сейчас выпускникам школ и их родителям необходимо окончательно определиться с направлением обучения и образовательным учреждением.

О том, что все поголовно стремятся поступать в высшие учебные заведения, говорить уже не актуально. В последние годы все большую популярность набирает среднее профессиональное образование. На то есть ряд своих объяснений, уверены эксперты.

БОЛЕЕ ПОЛОВИНЫ РАБОТАЮТ НЕ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ

По данным исследовательского центра портала по поиску работы «Суперджоб», более 60% населения с высшим образованием в нашей стране работают не по специальности, полученной в вузе.

- Причем настолько не по специальности, что вообще ничего общего выполняемая работа не имеет с полученным образованием, - подмечает президент и совладелец портала Алексей Захаров.

Таким образом, по мнению Захарова, с учетом периода обучения молодой человек пять-шесть лет своей жизни проводит, возможно, весело, но не эффективно с материальной точки зрения.

Кроме того, серьезную роль не в пользу части выпускников играет наработанный опыт.

В этих вопросах выпускники ссузов имеют ряд преимуществ. Во-первых, сроки программ обучения в техникумах и колледжах сокращены до трех-четырех лет. И это с учетом того, что среднее профессиональное образование можно получить после девяти классов школьного обучения.

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Во-вторых, за годы учебы студенты на практике изучают свою будущую профессию и отрабатывают навыки на предприятиях.

В СПИСКЕ НА ВЫБОР 90 ССУЗОВ

На сегодняшний день в Татарстане насчитывается порядка 90 государственных и коммерческих средних профессиональных образовательных учреждений. Выпускник может выбрать профессию для себя - как говорится, на любой вкус. Курс образовательных программ достаточно широк - это и строительные, и нефтехимические, и энергетические специальности. Вместе с этим можно обучиться на педагогов, экономистов, поваров, дизайнеров, швей и даже фотографов. Не остались в стороне и по-настоящему творческие профессии - актеры, звукорежиссеры, скульпторы, певцы.

ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Говорить о том, что специализированное обучение доступно только для здоровых людей, на сегодняшний день уже не актуально.

Благодаря программе «Доступная среда» в образовательных учреждениях созданы условия для студентов с различными ограничениями здоровья, а перед педагогами стоит задача наладить совместное, инклюзивное, обучение.

По данным Министерства образования и науки Татарстана, в республике специальные условия для детей с инвалидностью по общему заболеванию созданы в 28 учреждениях СПО, 16 учреждений готовы принять абитуриентов с нарушением слуха, столько же - с нарушением опорно-двигательного аппарата, в 8 колледжах и техникумах обучают детей с ментальными нарушениями, еще 7 - с нарушениями зрения. С полным перечнем образовательных учреждений можно ознакомиться на сайте республиканского Минобраза.

ПРЕЕМСТВЕННЫЕ СВЯЗИ ЕСТЬ

Учиться куда спокойнее, если твердо знаешь, что после получения диплома без работы не останешься. В этой части серьезно стоит вопрос взаимодействия предприятий республики и образовательных учреждений.

Как показала практика и опрос «Комсомолки», крупнейшие предприятия республики не только готовы принимать молодых выпускников ссузов на работу, но и давно выстроили шефские связи с образовательными учреждениями республики. В рамках действующих соглашений отраслевые предприятия ежегодно выделяют десятки, а то и сотни миллионов рублей на развитие материально-технической базы техникумов и колледжей, принимают участие в разработке образовательных планов и присутствуют на защите дипломных работ.

- Потребность в перспективных кадрах в «Татнефти» находится в перманентном режиме. Мы развиваемся, расширяемся, запускаем комплексные проекты, которые системно функционируют в компании. Соответственно, на молодых и талантливых, речь в том числе и о выпускниках колледжей, у предприятия большие планы, - сообщили в пресс-службе ПАО «Татнефть».

В этой компании существуют два образовательных кластера. В нефтегазовый входят Альметьевский государственный нефтяной институт, Альметьевский политехнический техникум, Лениногорский нефтяной техникум, Бугульминский машиностроительный техникум. В состав нефтехимического кластера входит филиал КНИТУ-КХТИ. В последующем руководство «Татнефти» выборочно направляет выпускников колледжей и техникумов для обучения в высших учебных заведениях.

Аналогичная работа по подготовке молодых специалистов ведется и в ПАО «Казаньоргсинтез». Как сообщили «Комсомолке», организация сотрудничает с нефтехимическим колледжем имени В. П. Лушникова и КНИТУ-КХТИ.

- Студенты из перечисленных учебных заведений проходят на предприятии производственную практику, - уточнили «КП-Казань».

Кроме того, обучение сотрудников продолжается на предприятии как для молодых, так и для опытных специалистов. В прошлом году обучение прошли более 5 тысяч сотрудников, свыше 2 тысяч из которых в учебных учреждениях Казани, Москвы и Санкт-Петербурга.

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По словам заместителя генерального директора ПАО «КАМАЗ» по управлению персоналом и организационному развитию Александра Ушенина, татарстанский автомобильный гигант взаимодействует с Камским государственным автомеханическим техникумом имени Л.Б.Васильева, Набережночелнинским политехническим колледжем, Техническим колледжем имени В.Д.Поташова.

В ПАО «Нижнекамскнефтехим» и вовсе уточнили, что учреждения начального, среднего и высшего образования Нижнекамска строились под нужды предприятия. С этой целью в 1965 году создано 44-е профессиональное училище, ныне колледж нефтехимии и нефтепереработки имени Н. В. Лемаева.

- Здесь для нас готовят аппаратчиков, слесарей, машинистов, слесарей КИПиА, электромонтеров, - рассказали на предприятии.

За минувший год на работу на «Нижнекамскнефтехим» принято 300 выпускников профильных учебных заведений.

АО «КМПО» ведет активное сотрудничество с КАТК имени П.В.Дементьева.

- Согласно существующей практике в АО «КМПО» ежегодно трудоустраиваются как выпускники, так и студенты колледжа. Студенты устраиваются на работу с 3-го курса, работают в свободное от обучения время, - отметили на предприятии.

На сегодняшний день коллектив АО «КМПО» на треть состоит из молодых специалистов в возрасте до 35 лет. Из них почти 12% - руководители, которым доверили ответственные производственные участки. Более 30% молодежи - это инженерно-технические работники, остальные - рабочие.

- В нашей компании взят курс на повышение статуса рабочих профессий. В структуре персонала 49% составляют рабочие, - отметили в ОАО «Сетевая компания».

Ежегодно на предприятие принимают выпускников Казанского энергетического колледжа. В рамках дуальной системы обучения предприятие компания сотрудничает с Бугульминским машиностроительным техникумом и Буинским ветеринарным техникумом.

- Прорабатывается расширение списка учебных заведений, - сообщили в «Сетевой компании».

У выпускников школ и их родителей остается совсем немного времени, чтобы принять решение о том, куда пойти учиться. Приемная кампания в татарстанских ссузах продлится до 15 августа. Впрочем, небольшие шансы подать документы есть вплоть до середины ноября - это возможно в случае, если в учебных группах колледжей и техникумов останутся свободные места. Об этом абитуриентам и их родителям необходимо узнавать непосредственно в самих образовательных учреждениях.