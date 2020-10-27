В Татарстане подтвердили еще две смерти от коронавируса

Число летальных исходов от COVID-19 в республике достигло 109 случаев Фото: Алексей БУЛАТОВ

В этот вторник, 27 октября, Минздрав Татарстана подтвердил еще две смерти в республике от коронавируса.

- Причины смерти установлены в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован, - сообщает пресс-служба ведомства. - Выражаем соболезнования родным и близким.

Так, в первом случае речь идет о 84-летней женщине, которую доставили в больницу. У пожилой пациентки имелись хронические заболевания сердечно-сосудистой системы. Она скончалась в медучреждении.

Во втором случае с коронавирусом была госпитализирована 79-летняя женщина. У нее имелись хронические заболевания сердечно-сосудистой системы. Несмотря на все усилия врачей, женщина скончалась.

Всего с начала пандемии, по данным Минздрава Татарстана, в республике от коронавируса скончались уже 109 человек.