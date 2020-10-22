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В Чебоксарах задержали блогера, пожарившего сосиски на Вечном огне под песню Тимати

Молодой человек пока не собирается извинятся за свой проступок
Камилла МИННИБАЕВАКамилла МИННИБАЕВА
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Молодой человек уверяет, что никого не хотел оскорблять.

Молодой человек уверяет, что никого не хотел оскорблять.

Фото: скриншот с видео

Сотрудникам полиции Чебоксар не пришлось долго искать молодого человека, который выложил в интернет видеозапись, как он вместе с другом жарил сосиски на Вечном огне Монумента Воинской Славы. 23-летнего местного блогера и тату-мастера задержали и проводили в отдел полиции.

Какое ему предъявляют обвинение, блогер прекрасно знал, но все равно ерничал. На вопрос знает ли он причину задержания, молодой человек рассмеялся: "За сосиски!".

Напомним, блогер снимал видео готовки еды на Вечном огне под песню Тимати "Хавчик" и спрашивал: "А вы так гуляете?"

Извиняться он пока не спешит, утверждает, что все это произошло не специально.

Вечером под песню Тимати "Хавчик" блогер пожарил сосиски на Вечном огне и заснял это на видео, которое потом выложил в интернет.

Вечером под песню Тимати "Хавчик" блогер пожарил сосиски на Вечном огне и заснял это на видео, которое потом выложил в интернет.

Фото: скриншот с видео

- Посмотрим как все дальше выйдет, - сказал блогер.

Тем временем собранный материал проверки уже передан в следственный комитет Чувашии.

КриминалПроисшествия: КРИМИНАЛ

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