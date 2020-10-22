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"А вы так гуляете?": В Чебоксарах местный блогер пожарил сосиски на Вечном Огне

В отношении молодого человека возбудили уголовное дело и теперь его ищут полицейские
Камилла МИННИБАЕВАКамилла МИННИБАЕВА
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Он готовил еду под песню Тимати "Хавчик".

Он готовил еду под песню Тимати "Хавчик".

Фото: скриншот с видео

Жители Чувашии возмущены видеороликом, который разместил на своей страничке местный скандальный блогер. На записи под песню Тимати "Хавчик" в Чебоксарах он на Вечном Огне у монумента Воинской Славы жарит сосиски.

- А вы так гуляете?, - вопрошает блогер снимая видео.

За кадром слышен еще один голос. "Кушать подано": произносит некто, видимо приятель блогера.

За такой "пикник" в отношении автора видео МВД Чувашии возбудило уголовное по факту вандализма. Полицейские тоже посмотрели скандальную запись и сейчас разыскивают всех участников этой истории.

Отметим, что этот блогер уже "известен" жителям Чекбоксар. То он катается по пешеходному мосту через залив, то возит в мусорном баке девушку.

Общество: ВОПРОС ДНЯ

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