"А вы так гуляете?": В Чебоксарах местный блогер пожарил сосиски на Вечном Огне

Он готовил еду под песню Тимати "Хавчик". Фото: скриншот с видео

Жители Чувашии возмущены видеороликом, который разместил на своей страничке местный скандальный блогер. На записи под песню Тимати "Хавчик" в Чебоксарах он на Вечном Огне у монумента Воинской Славы жарит сосиски.

- А вы так гуляете?, - вопрошает блогер снимая видео.

За кадром слышен еще один голос. "Кушать подано": произносит некто, видимо приятель блогера.

За такой "пикник" в отношении автора видео МВД Чувашии возбудило уголовное по факту вандализма. Полицейские тоже посмотрели скандальную запись и сейчас разыскивают всех участников этой истории.

Отметим, что этот блогер уже "известен" жителям Чекбоксар. То он катается по пешеходному мосту через залив, то возит в мусорном баке девушку.