2019-01-11T09:18:38+03:00
Происшествия

В Чебоксарах водитель прокатился по пешеходному мосту

Нарушитель выложил видеоролик в соцсети [видео]
Лика ИСАЕВА
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Вот по этому мосту проехалась иномаркаВот по этому мосту проехалась иномарка
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Очень циничное видео поездки по пешеходному мосту через залив в Чебоксарах выложили водитель и его товарищи в соцсеть. Молодые люди на иномарке проехались там, где движение автомобилей категорически запрещено. Затем под песню "Черные глаза" водитель в папахе попытался станцевать лезгинку на одной из улиц города, остановив иномарку в удобном для него месте - на обочине улицы. Он на проезжей части копировал элементы народного кавказского танца. Все это водитель иномарки проделал ночью, не опасаясь попасться сотрудникам Госавтоинспекции Чувашии.

Отыскать любителя ночного заезда по Чебоксарам сотрудникам полиции труда не заставит - молодой человек не скрывает ни своего лицы, ни госномера своего автомобиля.

В Чебоксарах нарушитель проехался на иномарке по пешеходному мосту.! другой источник

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