Насмерть придавило окном в отеле Турции: из-за гибели туриста из Татарстана возбудили уголовное дело

Параллельно с российскими правоохранителями расследованием гибели мужчины занимаются и их турецкие коллеги. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

После проведения доследственной проверки по факту гибели туриста из Нижнекамского района в отеле Турции СУ СКР Татарстана решил возбудить уголовное дело по статье «оказание услуг или выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека»

- Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Назначена судебно-медицинская экспертиза, - сообщили в СУ СКР Татарстана.

Напомним, трагедия в отеле города Манавгат (Турция) произошла еще в конце сентября. 58-летний мужчина, приехавший отдыхать на море с женой и взрослой дочерью, остался в номере один. Он зачем-то выглянул в окно. В этот момент сработала автоматическая рама она и придавила туриста из Татарстана. Мужчина не смог выбраться самостоятельно и в итоге задохнулся. Его тело обнаружили супруга и дочь, когда вернулись обратно в номер.

Семья погибшего туриста считает, что в трагедии виноват именно отель, потому как окно-убийца было неисправно.

- О неполадках с окном нас никто не предупреждал. Отель считает, что их вины нет. Они не оказали нам ни моральной, ни финансовой помощи. Даже не извинились. Лишь в последний день владелец отеля высказал свои соболезнования - на этом все, - рассказала корреспонденту «Комсомолки» дочь погибшего туриста Наиля

В СУ СКР Татарстана при возбуждении уголовного дела по данному факту так же посчитали, что причиной трагедии стало именно неисправность оконной системы.

К слову, параллельно с российскими правоохранителями расследованием по делу о гибели в отеле занимаются и их турецкие коллеги.

Дело в том, что после трагедии в российском посольстве семье погибшего туриста посоветовал обратиться в местную жандармерию. Там они написали заявление и наняли адвоката. Тогда-то и было возбуждено уголовное дело.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Семья погибшего в Турции туриста собирается судиться с отелем, где произошло ЧП

Родственники уже обратились в местную жандармерию и наняли адвоката (подробности)