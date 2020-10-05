Родственники погибшего винят во всем администрацию отеля. Они уже наняли адвоката. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Семья из Нижнекамского района Татарстана летала отдыхать за границу стабильно раз в год. Не пренебрегли традицией они в этот раз. Едва открылось авиасообщение между Россией и Турцией, они быстро собрали вещи отправились на море. 25 сентября в Анталью вылетали глава семейства, его жена, а также взрослая дочь Наиля М.

Вечером 28 сентября 58-летний отец, по словам дочери Наили, остался в номере один. Когда она уходила, мужчина смотрел телевизор. После он зачем-то выглянул на улицу, и в этот момент сработало мансардное окно. Оно быстро закрылось и придавило туристу шею – он не смог выбраться и задохнулся.

Несмотря на то, что семья считает, что окно в номере было неисправно, и в трагедии виноват отель, там свою вину, со слов дочери погибшего, не признают.

- О неполадках с окном нас никто не предупреждал. Отель считает, что их вины нет. Они не оказали нам ни моральной, ни финансовой помощи. Даже не извинились. Лишь в последний день владелец отеля высказал свои соболезнования - на этом все, - рассказала корреспонденту «Комсомолки» Наиля.

После трагедии женщина с матерью отправилась за помощью в российские посольство. Им посоветовали обратиться в местную жандармерию. Там туристки написали заявление и наняли адвоката. Только после этого было возбуждено уголовное дело по факту гибели постояльца отеля.

- Мы уверены, что трагедия произошла из-за неисправного окна. Мы боремся за правду, - рассказала в беседе с «Комсомолкой» Наиля.

Семья собирается судиться с турецким отелем. Родственники погибшего туриста считают, что администрация своевременно не проверила окно.

После вскрытия тело мужчины на самолете за счет страховой компании было отправлено в Казань. Вскоре, 4 октября, в столицу Татарстана из Турции прибыли остальные члены семьи. В тот же день они и похоронили отца.

- Папа работал технологом, ведущим специалистом на «Ямашнефти». Он был очень любящим мужем, отцом, дедом. Да, папа был очень хорошим папой. Всегда веселым, добрым и жизнерадостным, - вспоминает Наиля.

В настоящее время вся семья собирается перебраться из Нижнекамского района в Казань. По словам Наили, сейчас у них уходит много денег на адвоката. С этим им помогают, как близкие, так и просто неравнодушные люди.