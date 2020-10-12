Вице-мэр Казани Денис Калинкин: «Рост безработицы – это прямое следствие влияния пандемии на экономику»

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На совещании «деловой понедельник» в мэрии Казани и. о. директора городского Центра занятости Гульнара Филиппова сообщила, что по сравнению с началом 2020 года количество обращений граждан возросло. Так, на конец сентября в центры занятости столицы Татарстана пришли 45 тысяч человек.

В итоге, по словам Филипповой, было зарегистрировано 32 701 безработный. Уровень регистрируемой безработицы на начало октября 2020 года составил 5,1% от активного населения. Трудоустроить из них удалось около 10 тысяч человек. Коэффициент напряженности на рынке труда условно выглядит так - на двух безработных приходится одна вакансия.

- Рост безработицы – это прямое следствие влияния пандемии на экономику, - заявил на это вице-мэр Казани Денис Калинкин.

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