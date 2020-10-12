Каменщик, инженер и штукатур: какие еще профессии востребованы в Казани

Большинство вакансий - в сферах производства, строительства, транспорта, здравоохранения и образования. Фото: Андрей МИРЕЙКО

Стало известно, какие профессии востребованы сейчас в Казани. Их список в понедельник, 12 октября, на еженедельной планерке в Исполкоме города назвала директор местного центра занятости Гульнара Филиппова.

По ее словам, специалисты обнаружили порядка 16 тысяч актуальных вакансий. Большинство из них - в сферах производства, строительства, транспорта, здравоохранения и образования.

В десятке самых востребованных профессий в Казани вошли каменщик (671 вакансия), штукатур (502), инженер (410), арматурщик (377), механик (326), повар (313), водитель троллейбуса (298), бетонщик (276), младший воспитатель (203) и плотник (188). Также городу нужны менеджеры, маляры, врачи, полицейские, медсестры и учителя. Такие объявление также имеются на сайтах по поиску персонала.