2019-04-26T16:03:38+03:00
Происшествия

Татарстанский певец Салават попал в полицейский участок Барселоны

В своем инстаграме он сообщил, что его обокрали [фото]
Ирина ЛЕСКОВА
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Остался один телефон, - с возмущением написал Салават.Остался один телефон, - с возмущением написал Салават.
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Печальное известие пришло от "татарского соловья" - певца Салавата. Он сообщил, что сидит в полицейском участке Барселоны, потому что стал жертвой уличного ограбления.

- Друзья я хочу обрадовать не вас, а врагов. Да да. Мы с сыном Рустамом находимся в полицейском участке Барселоны. Нас первый раз в жизни ограбили. Разбили стекло машины и забрали все. Остались в одних спортивных костюмах. Остался один телефон, - с возмущением написал Салават и сопроводил все это фотографиями из полицейского участка и разбитого стекла автомобиля.

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Татарстанский певец Салават попал в полицейский участок Барселоны
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Кроме того, в своем сообщении народный артист Татарстана обвинил испанцев в том, что они "тупые и ни слова по татарски, ни по английски не объснишь" (орфография и пунктуация автора сохранена - Ред.).

"Когда вернемся напишу. Так что знайте и дорожите, что самое прекрасное -это жить в Татарстане, в Казани.": завершил певец свои излияния в инстаграме.

Многие подписчики посочувствовали Салавату. Также рядом с подобными комментариями появились и другие.

Так интернет-пользователь Mario_forbes пишет: "Чтобы там понимали по-татарски и не грабили татар, нужно там давать концерты по-татарски, и почаще".

А Potolokkazans и вовсе обещает: "Ща подъедем, Салават Абый, решим все!"

В свою очередь Gazina.elira написала: "Такую глупость вы написали. От того что они не знают татарского языка не знает, не обозначает что это тупой народ. Для всех своя свой город лучше. Для меня например Уфа "(орфография и пунктуация автора сохранена - Ред.).

ИСТОЧНИК KP.RU

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