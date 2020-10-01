В Турции автоматическим окном насмерть придавило туриста из Татарстана

Отдых на море обернулся для семьи трагедией. Фото: Антон ПИКУС

Приехали в Турцию и поселились в мансарде местного отеля. Семья из Татарстана мечтала отдохнуть на Средиземном море.

Все сначала было хорошо, пока глава семейства, оставшись в номере один, не решил выглянуть из номера на улицу. В этот момент автоматическое окно закрылось и насмерть придавило мужчину. Он не смог выбраться и задохнулся.

Родственники туриста сейчас во всем винят администрацию отеля. Они считают, что автоматическое окно было неисправно.

- Руководство отеля не приехало, прислали менеджера. Результаты вскрытия тела будут готовы лишь через полгода, - цитирует слова дочери погибшего туриста НТР-24.

В ближайшее время тело мужчины будет доставлено в Казань. Не исключено повторное вскрытие. Но для этого, а также услуги адвоката, семье погибшего понадобятся немалые деньги.