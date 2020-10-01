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В Турции автоматическим окном насмерть придавило туриста из Татарстана

Это произошло, когда мужчина выглянул на улицу
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
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Отдых на море обернулся для семьи трагедией.

Отдых на море обернулся для семьи трагедией.

Фото: Антон ПИКУС

Приехали в Турцию и поселились в мансарде местного отеля. Семья из Татарстана мечтала отдохнуть на Средиземном море.

Все сначала было хорошо, пока глава семейства, оставшись в номере один, не решил выглянуть из номера на улицу. В этот момент автоматическое окно закрылось и насмерть придавило мужчину. Он не смог выбраться и задохнулся.

Родственники туриста сейчас во всем винят администрацию отеля. Они считают, что автоматическое окно было неисправно.

- Руководство отеля не приехало, прислали менеджера. Результаты вскрытия тела будут готовы лишь через полгода, - цитирует слова дочери погибшего туриста НТР-24.

В ближайшее время тело мужчины будет доставлено в Казань. Не исключено повторное вскрытие. Но для этого, а также услуги адвоката, семье погибшего понадобятся немалые деньги.

ЧППроисшествия: ЧП

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