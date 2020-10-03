Коронавирус в Ульяновской области, последние новости на 3 октября 2020 года: заразились еще 129 человек

В регионе провели 284 162 теста на COVID-19, обследовали 266 289 человек. Фото: Алексей БУЛАТОВ

За минувшие сутки в Ульяновской области выявили еще 12 случаев заражения коронавирусом. Так, в регионе COVID-19 подхватили уже 15 869 человек, 13 343 из которых на данный момент выздоровели, а 171 - скончался.

Фото: скриншот с сайта yandex.ru/covid19/stat

Большинство инфицированных - жители Ульяновска (8 478). Остальные из Димитровграда (1 758), Карсунского района (601), Барышского района (509), Инзенского района (492), Ульяновского района (440), Николаевского района (347), Мелекесского района (334), Чердаклинского района (318), Цильнинского района (315), Новомалыклинского района (274), Майнского района (249), Сенгилеевского района (241), Новоульяновска (217), Новоспасского района (211), Тереньгульского района (204), Вешкаймского района (202), Старомайнского района (198), Кузоватовского района (113), Старокулаткинского района (101), Сурского района (104), Павловского района (68), Радищевского района (58) и Базаросызганского района (37).

По последним данным местного Роспотребнадзора, в регионе провели 284 162 теста на COVID-19, обследовали 266 289 человек. Сейчас под медицинским наблюдением находятся 3 967 пациентов.

В связи с такой ситуацией губернатор региона Сергей Морозов внес изменения в Указ о повышенной готовности области:

ОБ ОБРАЗОВАНИИ

Во-первых, с 5 по 18 октября школьников Ульяновской области отправят на продленные осенние каникулы. За это время местное Минпросвещения утвердит порядок проведения онлайн-программ дополнительного образования и проконтролирует занятость обучающихся. После отдыха в школах должны усилить контроль за ежедневными “утренними фильтрами” и участиться дезинфекция помещений. Так же будет проверяться и использование учителями медицинских масок, а педагогов из группы риска отправят на "удаленку".

К слову, на частичное дистанционное обучение перейдут и сами школьники. Правительством региона было решено проводить онлайн-уроки как минимум раз в неделю.

О РАБОТЕ:

Работодателям в Ульяновской области порекомендовали перевести на “удаленку” не менее 30% от всего штата сотрудников. Кроме того, им посоветовали отказаться от отправки работников в зарубежные командировки и систематически тестировать на коронавирус тех, кто осуществляет межрегиональные грузовые перевозки.

О ПОЖИЛЫХ ЛЮДЯХ:

Режим самоизоляции для пожилых людей в Ульяновской области продолжает действовать. Пенсионеров просят не покидать свои дома без особой необходимости. К последней относятся обращения за медицинской помощью, покупка различных товаров и услуг, а также выгул домашних животных.

О КИНОТЕАТРАХ:

Кинотеатры Ульяновской области продолжают работать, но теперь их разрешенная вместимость сокращена до 40%. Делается это, чтобы не допустить скопления людей в частности во время школьных осенних каникул.