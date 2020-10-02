Коронавирус в Ульяновской области, последние новости на 2 октября 2020 года: заразились еще 128 человек

В регионе провели 281 501 тест на COVID-19, обследовали 263 775 человек. Сейчас под медицинским наблюдением находятся 3 663 пациента. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

За минувшие сутки в Ульяновской области выявили еще 128 случаев заражения коронавирусом. Так, в регионе COVID-19 подхватили уже 15 740 человек, 13 268 из которых на данный момент выздоровели, а 171 - скончался.

Большинство инфицированных - жители Ульяновска (8 399). Остальные из Димитровграда (1 758), Карсунского района (591), Барышского района (509), Инзенского района (492), Ульяновского района (434), Николаевского района (345), Мелекесского района (334), Цильнинского района (314), Чердаклинского района (311), Новомалыклинского района (274), Майнского района (240), Сенгилеевского района (241), Новоспасского района (211), Новоульяновска (211), Тереньгульского района (204), Вешкаймского района (202), Старомайнского района (198), Кузоватовского района (112), Старокулаткинского района (101), Сурского района (96), Павловского района (68), Радищевского района (58) и Базаросызганского района (37).

По последним данным местного Роспотребнадзора, в регионе провели 281 501 тест на COVID-19, обследовали 263 775 человек. Сейчас под медицинским наблюдением находятся 3 663 пациента.