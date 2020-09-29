ГИБДД Татарстана переходит на усиленный вариант несения службы

Уже с понедельника в тех районах, где произошли смертельные ДТП, на работу выходят дополнительные патрульные экипажи. Фото: Мария СОЛЕЕВА

За последние дни сентября 2020 года на дорогах Татарстан зафиксирован резкий скачок аварий, в результате которых пострадали и погибли люди. Среди тех, кто получил смертельные травмы, есть и трехлетний ребенок.

Так, в Нижнекамске во время столкновения отечественной легковушки и ГАЗ-66 погибли пассажиры - 23-летняя женщина и ее трехлетний ребенок. Погибшая мама держала сына на коленях, игнорируя детское удерживающее устройство. А в Пестречинском районе неизвестный автомобиль сбил девушку-пешехода, которая шла по обочине. На ее одежде не было световозвращающих элементов.

Печальные результаты вынуждают сотрудников ГИБДД Татарстана усилить контроль на дорогах. Уже с понедельника в тех районах, где произошли смертельные ДТП, на работу выходят дополнительные патрульные экипажи.

- Сам факт присутствия на дорогах сотрудников полиции дисциплинирует водителей, вынуждает их не нарушать правила дорожного движения, - рассказал "Комсомолке" сотрудник пресс-службы ГИБДД Татарстана Рафаэль Сагдиев.

Всего с начала сентября в регионе зарегистрировано 32 случая гибели людей в ДТП. Это как наезды на пешеходов в темное время суток, так и обычные аварии.