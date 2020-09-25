В Нижнекамске в ДТП с грузовиком погибли мать с ребенком

С места аварии. Фото: прокуратура Татарстана

Ужасная авария произошла сегодня, 25 сентября, в промзоне Нижнекамска недалеко от Соболековского кольца.

На легковом автомобиле водитель вез мать с малолетним ребенком. На дороге в один из моментов в машину на скорости врезался грузовик. Легковушку вынесло на ж/д пути. Судя по фотографиям с места происшествия удар пришелся в заднюю правую дверь. Туда обычно водители садят в автокресла детей во время их перевозки.

С места происшествия. Фото: прокуратура Татарстана

На месте от полученных травм в результате ДТП погиб малолетний ребенок и его мать. Водитель легковушки с различными травмами был госпитализирован. Водитель же грузовика получил незначительные повреждения.

- На место ДТП выехал прокурор Нижнекамска Ольга Купова. Обстоятельства случившегося выясняются, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Татарстана.