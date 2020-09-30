Министром образования Татарстана назначили Ильсура Хадиуллина

Фото: пресс-служба министерства образования и науки Татарстана.

Сегодня, 30 сентября, Кабмин Татарстана официально сложил с себя все полномочия. Дело в том, что президент республики Рустам Минниханов в связи со своим переизбранием на этот пост сформировал новое правительство, как того требовал закон.

Так, согласно подписанным указам кресло ушедшего министра образования Татарстана Рафиса Бурагнов занял его заместитель Ильсур Хадиуллин. Напомним Бурганов покинул свой пост после единого Дня голосования и стал и.о. ректора Поволжской академии физкультуры, спорта и туризма.

В остальном новое правительство таковым, в принципе, не назовешь. Все прежние министры сохранили свои посты и после переизбрания президента Татарстана.