Новым главой Минобразования Татарстана станет Ильсур Хадиуллин

Фото: mon.tatarstan.ru

После переизбрания Рустама Минниханова на пост президента Татарстана все министры с большой вероятностью сохранят свои посты. Также была найдена замена ушедшему на новую работу экс-главе Минобразования республики Рафису Бурганову. Напомним, он был назначен и.о. ректора Поволжской академии физкультуры, спорта и туризма.

Итак, стало известно, что приемником Бурганова станет его заместитель Ильсур Хадиуллин.

В свою очередь стоит отметить, что после выборов 2020 Татарстан лишился еще одного министра – глава Минтранса Ленар Сафин покинул свой пост. Его избрали сенатором в Совет Федерации. Обязанности министра пока исполняет его заместитель Артем Чукин.

СПРАВКА

Ильсур Хадиуллин родился 18 октября 1964 года. В 1989 году он окончил Казанский государственный педагогический институт по специальности - учитель биологии и химии. Кандидат педагогических наук, доцент.

В разные года работал директором нескольких школ и гимназии.

Далее:

1997-2002 г.г. - заместитель, первый заместитель министра образования Татарстана;

2002-2004 г.г. - первый заместитель председателя исполкома Всемирного конгресса татар;

2004-2007 г.г. - ректор Института развития образования Татарстана;

12.02.2007-28.12.2017- Начальник управления образования исполнительного комитета Казани.

С декабря 2017 г.- первый заместитель министра образования и науки Татарстана.