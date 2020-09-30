В Чебоксарах до конца года должны приступить к реконструкции аэропорта

Фото: Алина НИЗАМОВА

В столице Чувашии запланирована реконструкция воздушной гавани республики. После завершения всех работ площадь аэропорта увеличится практически в два раза - до 5 тысяч квадратных метров, а пропускная способность вырастет в три раза - до 300 человек в час и до 500 тысяч человек ежегодно. При этом руководство аэропорта уверено, что развитие инфраструктуры позволит расширить географию полетов, привлечь новых перевозчиков и сделать Чебоксары и их окрестности более доступными для туристов.

Сейчас все документы на реконструкцию комплекса переданы в Главгосэкспертизу. Строительно-монтажные работы специалисты ООО «МАЧ» должны будут начать в конце 2020 года.

По словам гендиректора компании «МАЧ», предстоит провести полную реконструкцию здания сектора внутренних воздушных линий: усилить несущие конструкции, внутренние стены, увеличить площади аэровокзала и осуществить перепланировку. При этом на время работ деятельность аэропорта останавливать не будут.

Общая стоимость работ составит порядка 450 миллионов рублей. Эти средства будут выделены из бюджета учредителей группы компаний «Аэрофьюэлз» в полном объеме.

Отмечается, что Чебоксарский аэропорт также нуждается в реконструкции аэродрома - искусственных покрытый рулежной дорожки, перрона, мест стоянки воздушных судов. Одна из рулежных дорожек была реконструирована в 2006 году. Сейчас необходимо преобразить вторую рулежную дорожку и часть перрона. По этой причине Минтранс Чувашии направил заявку с просьбой включить реконструкцию аэропортового комплекса Чебоксар в Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры. Просьбу региона на федеральном уровне одобрили, и, как только появятся источники дополнительного финансирования, Чувашии выделят 250 миллионов рублей. Предполагается, что реконструкция позволит аэропорту принимать такие самолеты, как Boeing-767/200/300. После этого изменится и география полетов - станут доступными рейсы в Краснодар, Минеральные Воды, Екатеринбург, Новый Уренгой, Ростов.