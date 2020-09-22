В Казани из-за заразившейся COVID-19 учительницы на дистанционку отправили целый класс

В школе организована дезинфекция. Фото: pixabay.com

В одной из соцсетей Казани появилось тревожное сообщение - один из классов четвертой параллели средней школы №114 перевели на дистанционное обучение. Причиной такого указали то, что заболел учитель. По предварительным данным, у педагога заподозрили коронавирусную инфекцию. Диагноз подтвердился, и детей тут же отправили по домам.

Весть о том, что в данной школе коронавирусом заболела одна из учительниц, подтвердили в Роспотребнадзоре Татарстана. Администрацию школы обязали провести противоэпидемические мероприятий. Для того, чтобы обезопасить других педагогов от инфекции, определяют тех, кто контактировал с зараженной. Их обяжут соблюдать изоляции и установят над ними медицинское наблюдение.

- В школе организована дезинфекция. С учетом мнения родителей данный класс переведен на дистанционное обучение, - сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора Татарстана. - Других случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией среди учеников и сотрудников школы нет.