Эк-супруга задержанного за убийство топором в Набережных Челнах: «Ничего не хочу вспоминать»

Со своим бывшим супругом женщина прожила вместе всего несколько лет. За это время она родила от него двух детей - мальчика и девочку. Фото: соцсети

Марина (все имена изменены – Ред.) сейчас не желает ничего вспоминать о том, кто когда-то был ее законным мужем. Общаясь с корреспондентом «Комсомолки», она призналась, что хочет говорить только про убитого им нового избранника.

- Ничего не хочу вспоминать, только хотела бы, чтобы все поняли, каким светлым человеком был он, - ответила женщина «КП».

Да и на своих страницах в соцсетях она пишет только о Павле, с которым, по ее словам, прожила самые чудесные дни. Вспоминает, как он относился к ней и к ее детям. Как она чувствовала себя рядом с ним настоящей женщиной, которую забрасывали цветами, как они каждый день признавались друг другу в любви, и ее дети с радостью приняли возлюбленного мамы и подружились с ним.

- Это безумно заботливый и сильный мужчина одновременно! У него настолько много положительных качеств, что здесь даже все не уместится. Дарил мне цветы по поводу и без, постоянно приносил мне вкусняшки. Всегда сам ходил за продуктами, открывал мне дверь в машину. Я рядом с ним жила как настоящая принцесса! - написала в одном из постов женщина.

Перед трагедией, по словам Марины, их отношения с Павлом перешли на новый этап - они стали жить вместе, мужчина подружился с двумя ее детьми от прежнего брака и планировал тоже стать папой.

«Я ОТКРЫВАЮ ОХОТУ»

Со своим же бывшим Марина прожили вместе всего несколько лет. За это время она родила от мужа двух детей - мальчика и девочку. Первый уже пошел в школу, а его младшая сестра хочет стать моделью. Внешне все было красиво - хрупкая Айгуль, работавшая эстетическим косметологом, брутальный муж и их веселые дети. Вот только внутри семьи стали кипеть нешуточные страсти.

Супруг Марины образцовым семьянином никогда не был. Как стало известно «Комсомолке», у него были сомнительные друзья, к тому же мужчина пристрастился к азартным играм. Бывало, что, проигравшись, расплачивался украшениями жены, да и деньги из семейного бюджета часто шли на раздачу долгов. Марина долго терпела все это. Но когда чаша терпения переполнилась, она подала на развод.

Но и после этого уже бывший супруг не собирался отпускать Марину. Скорее всего, считал, что вернет ее. Вот только со стороны его «попытки» выглядели довольно специфическими – мужчина угрожал расправой, если женщина не вернется к нему.

А год назад и вовсе сильно избил Марину. У женщины даже было сотрясение головного мозга. Вот только почему мужчина тогда не ответил за это по закону, пока не известно. Молчит на эту тему и сама Марина.

С детьми мужчина встречаться мог свободно, но или сам не спешил, или выбирал такое время, когда дети были заняты на тренировках или болели. Разумных объяснений, что поздние встречи нарушают режим, он не слышал. Лишь твердил, что Марина специально придумывает причины не давать ему видеться с сыном и дочерью. В итоге перед расправой бывший муж написал Марине в мессенджере: «Я открываю охоту».

К слову, некоторые родственники мужчины, конечно, шокированы тем, что он потом сделал, но винят в этом только его бывшую жену - мол, не разрешала видеться с детьми, а он их так любит!

ДЕНЬ ТРАГЕДИИ

О том, что произошло 18 сентября в Набережных Челнах средь белого дня «Комсомолка» уже подробно рассказывала. Бывший муж подкараулил Марину с Павлом, когда они подъехали к месту работы женщины – медицинскому центру.

Экс-супруг тоже был на машине и не один – с собакой породы питбуль. Он натравил животное на Павла, а после жестоко расправился с ним. Кинулся было за убегавшей от него Мариной, но его выстрелом в воздух из травматического пистолета вспугнул коллега женщины – она успела забежать в здание центра.

Бывший муж уехал с места происшествия, отпустил куда-то собаку, а после сам позвонил в полицию и рассказал о произошедшем. Мужчину задержали, возбудили в отношении его уголовное дело по статье «Убийство с особой жестокостью» и отправили в камеру под арест на 2 месяца.