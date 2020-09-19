Ревнивец, зарубивший топором сожителя своей экс-супруги, сам позвонил в полицию

Утверждается, что после развода мужчине не давали видеться с его малолетними детьми. Фото: соцсети

Стали известны новые подробности убийства с помощью топора и собаки в Набережных Челнах. Так, по данным собственного источника «Комсомолки» в правоохранительных органах, подозреваемый в совершении расправы над сожителем своей экс-супруги сначала сбежал, а после сам позвонил полицейским и рассказал о произошедшем. Посте чего 37-летнего мужчину удалось задержать.

По информации источника, подозреваемый после развода, который произошел где-то два года назад, не так давно начал ссориться с бывшей женой. Якобы она не давала ему видеться с их общими детьми – сыном и дочерью.

Мужчина уже признал свою вину в нападении на сожителя экс-супруги. Правда, он утверждает, что не собирался убивать свою бывшую благоверную, уточняет источник «Комсомолки».

Напомним, 18 сентября средь бела дня на глазах многочисленных очевидцев в Набережных Челнах на проспекте Чулман мужчина напал на сожителя своей экс-супруги, натравил на него питбуля и зверски зарубил топором. Момент убийства запечатлел видеорегистратор проезжавшей мимо машины.

Сегодня, 19 сентября, суд Набережных Челнов на время следствия отправил задержанного мужчину в камеру СИЗО №5 Чистополя на 2 месяца – до 18 ноября 2020 года.