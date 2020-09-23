"Мне не нужна": житель Татарстана продал квартиру в Коми всего за один рубль

Со слов продавца, недвижимость уже отдана - оформляются все необходимые документы. Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

Житель татарстанского Зеленодольска на сайте бесплатных объявлений выставил на продажу квартиру в поселке городского типа Воргашор, входящем в городской округ Воркута республики Коми. Ничего странного, согласитесь? Но вот только за "однушку" площадью 30 квадратных метров в пятиэтажке на улице Катаева мужчина запросил всего один рубль.

Продавец замечает, что квартира ему не нужна, так как он живет в Татарстане, и, к тому же, жилье нуждается в ремонте. Корреспондент "Комсомолки" попыталась выяснить у продавца, есть ли в этой сделке какой-нибудь подвох. Например, в виде гигантского долга за коммуналку.

- Квартира уже продана, - кратко отвечает мужчина по телефону и на этом,к сожалению, прекращает разговор.

Действительно, уже даже в самом объявлении сейчас есть приписка, что квартира продана и оформляются все необходимые документы.

Отметим, оценить хотя бы масштаб ожидаемого покупателя ремонта невозможно. В объявлении отсутствует фотография квартиры. Прикреплена лишь схема жилья, на которой можно заметить ссылку на сайт Центра туризма и активного отдыха в Красноярске.

Напомним, что ранее в Казани выставили на продажу одну из самых маленьких квартир в России. Это жилье со статусом комнаты и площадью всего 9,5 квадратных метров продают за 1,4 миллиона рублей.