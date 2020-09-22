В Казани за 1,4 миллиона рублей продают одну из самых маленьких квартир в России

Фото: cian.ru

В Советском районе Казани продается одна из самых маленьких квартир в России - “однушка” со статусом комнаты на улице Седова. Ее площадь всего 9,5 квадратных метров. Несмотря на такие размеры жилья и далеко не новый дом (1976 года постройки), продавец просит за него 1,4 миллиона рублей.

Словом в объявление указано, что небольшая квартира позволит ее будущему хозяину "воплотить любые свои дизайнерские решения в жизнь". Из других плюсов - пластиковое окно в комнате, остановка общественного транспорта в пяти минутах ходьбы, а также сквер, расположенный у дома.