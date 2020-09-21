Строительство ДРКБ-2 и зарплата горожан не ниже 55 тысяч рублей: Что еще запланировал переизбранный мэр Казани Ильсур Метшин

Также в городе продолжится строительство школ и детских садов. Фото: Рамиль ГАЛИ

После своего переизбрания на пост мэра Казани Ильсур Метшин сообщил местным депутатам, чем город займется в ближайшие 5 лет, то есть в течении его уже четвертого по счету срока.

По словам Метшина, предлагаемая им программа развития города условно поделена на четыре блока.

БЛОК №1

Запланировано строительство новых больниц и поликлиник. Например, речь идет о таком крупном объекте, как ДРКБ-2 в Заречье. Жители того же Авиастроительного района Казани не должны будут ехать с детьми за медпомощью через весь город и стоять в пробках. Больницу построить в парковой зоне, чтобы была возможность проводить там эко-реабилитацию маленьких пациентов.

- ДРКБ-2 станет таким же центром современной медицины для детей, как городская больница №7, которая была построена в преддверии Универсиады, - отметил Метшин, оглашая запланированное.

Кроме того, до 2025 года в городе будут капитально отремонтированы и переоснащены 15 объектов здравоохранения. При этом, по обещаниям Ильсура Метшина, нельзя забывать, что медперсоналу необходима достойная зарплата.

А за счет укрепления культа здоровья и увеличения доли казанцев в ежедневных занятиях физкультурой, средняя продолжительность жизни в столице Татарстана за 3 ближайших года должна превысить 78 лет.

БЛОК №2

Он касается экологии. Так, в городе будут организованы шесть новых парков. Речь также идет о двух особо охраняемых природных территориях по обоим берегам Казанки. В последующие 5 лет в столице Татарстана планируется высадить еще 100 тысяч новых деревьев.

БЛОК №3

Довести к 2025 году среднюю зарплату горожан до отметки 55 тысяч рублей.

- Одно из важнейших направлений нашей работы – это повышение доходов горожан, - заявил переизбранный мэр Казани. - Мы должны максимально сохранить уровень жизни казанцев, обеспечить условия для привлечения инвестиций в городскую экономику, поддержки малого бизнеса, самозанятых, создания новых рабочих мест и борьбы с серым рынком труда.

БЛОК №4

Он посвящен развитию образования. Ильсур Метшин планирует, что Казань должна стать городом с образованием мирового уровня, своеобразным магнитом, который будет притягивать талантливых ребят.

Для этого в городе продолжат строить новые детские сады и школы. В последних будут работать над повышением уровня качества образования, чтобы не было ни одной отстающей образовательной организации.