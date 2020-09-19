Натравил собаку и зверски зарубил топором: житель Набережных Челнов из ревности напал на экс-супругу и ее любовника

Момент убийства был заснят видеорегистратором проезжавшего мимо автомобиля. Фото: скриншот с видео

В Набережных Челнах местный житель, видимо, все никак не мог смириться с тем, что его бывшая жена довольно быстро устроила свою личную жизнь. 18 сентября около 15.00, взяв топор и собаку, мужчина средь бела дня подкараулил пару на проспекте Чулман около работы экс-супруги. По информации собственных источников «Комсомолки» в правоохранительных органах, когда он вместе с новым сожителем садилась в машину, ее бывший муж разбил стекло авто топором и напал.

Сожитель женщины попытался убежать, но злоумышленник натравил на него собаку. Животное, по словам источника, догнало и повалило мужчину на землю. Тут уже подбежал и сам ревнивец. Несколькими ударами топора по голове он убил соперника. Момент нападения был заснят видеорегистратором проезжавшего мимо автомобиля.

Хотел было расправится и с бывшей женой, но та успела забежать в ближайшее здание и спастись. Самого ревнивца вскоре задержали. В отношении его возбудили уголовное дело по статье «Убийство».

В эту субботу, 19 сентября, суд отправил его под арест на 2 месяца – до 18 ноября 2020 года. Это время мужчина проведет в камере СИЗО №5 города Чистополь.

- Свою вину подозреваемый признал и согласился с избранной ем судом мерой пресечения, - сообщили в прокуратуре Татарстана.

Мужчина уже признал свою вину и согласился с арестом. Фото: прокуратура Татарстана

Отметим, что за убийство, совершенное с такой особой жестокостью, мужчине может грозить вплоть до пожизненного срока лишения свободы.