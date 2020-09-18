В Ульяновской области разбился легкомоторный самолет, пилот погиб: появилось видео с места происшествия

Судя по всему пилот до последнего пытался посадить самолет. Фото: Приволжская транспортная прокуратура

Самолет ЕЭВС Синтал с бортовым номером RA – 0931G восстановлению, похоже, не подлежит. Масштаб происшествия можно оценить по кадрам видео, сделанного на месте крушения.

Напомним, утром в пятницу, 18 сентября, легкомоторный самолет упал на территории поселка Красное Сюндюково Ульяновского района. Пилот попытался посадить воздушное судно на поле с подсолнухами. В результате этого он погиб.

Как, сообщают в Приволжской транспортной прокуратуре, оно произошло в результате жесткой посадки. На месте от полученных травм скончался 57-летний пилот. По факту произошедшего проводится прокурорская проверка,

- Установлено, что полет с органами ОРВд не согласовывался. Владельцем воздушного судна, по предварительным данным, является индивидуальный предприниматель, - сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре.

Сейчас на месте происшествия работают криминалисты.