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В Ульяновской области разбился легкомоторный самолет, пилот погиб

Обстоятельства произошедшего крушения устанавливаются
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
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Самолет упал в поле с подсолнухами.

Самолет упал в поле с подсолнухами.

Фото: предоставлено очевидцем

Утром в пятницу, 18 сентября, стало известно о падении легкомоторного самолета на территории поселка Красное Сюндюково Ульяновского района. Сообщается, что при крушении пилот попытался посадить воздушное судно на поле с подсолнухами. В результате этого он погиб. Судя по сделанным очевидцами фото, самолет зарылся носом в землю, у него отлетели шасси и часть фюзеляжа. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Похоже, что пилот до последнего пытался сделать приземление управляемым.

Похоже, что пилот до последнего пытался сделать приземление управляемым.

Фото: предоставлено очевидцем

ЧППроисшествия: ЧП

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