В Ульяновской области разбился легкомоторный самолет, пилот погиб

Самолет упал в поле с подсолнухами. Фото: предоставлено очевидцем

Утром в пятницу, 18 сентября, стало известно о падении легкомоторного самолета на территории поселка Красное Сюндюково Ульяновского района. Сообщается, что при крушении пилот попытался посадить воздушное судно на поле с подсолнухами. В результате этого он погиб. Судя по сделанным очевидцами фото, самолет зарылся носом в землю, у него отлетели шасси и часть фюзеляжа. Обстоятельства произошедшего выясняются.