Коронавирус в Ульяновской области, последние новости на 18 сентября 2020 года: число зараженных перевалило за 14 тысяч

В области провели 254 709 тестов на COVID-19, обследовали 238 680 человек. Фото: Алексей БУЛАТОВ

За минувшие сутки в Ульяновской области выявили еще 120 случаев заражения коронавирусом. Так, в регионе заболели уже 14 033 человека, 11 795 из которых на данный момент выздоровели, а 140 - скончались.

Фото: скриншот с сайта yandex.ru/covid19/stat

Большинство инфицированных - жители Ульяновска (7 468). Остальные из Димитровграда (1 466), Карсунского района (528), Барышского района (463), Инзенского района (449), Ульяновского района (407), Мелекесского района (307), Цильнинского района (306), Николаевского района (306), Чердаклинского района (282), Новомалыклинского района (271), Сенгилеевского района (223), Майнского района (207), Тереньгульского района (191), Новоульяновска (191), Старомайнского района (186), Новоспасского района (185), Вешкаймского района (183), Кузоватовского района (107), Сурского района (81), Старокулаткинского района (80), Павловского района (60), Радищевского района (50) и Базаросызганского района (36).

По данным местного Роспотребнадзора в области провели 254 709 тестов на COVID-19, обследовали 238 680 человек. Под медицинским наблюдением сейчас находятся 3 217 пациентов.

О ВСПЫШКАХ КОРОНАВИРУСА В ШКОЛАХ

Не успели школьники Ульяновска вернуться к очному обучению, часть из них вновь отправили по домам - на дистанционку. Все дело во вспышках коронавируса в двух учебных учреждениях Железнодорожного района города. .

на дистанционное обучение из-за COVID-19 перешли два класса среднего звена. В них были выявлены единичные случая заражения. Ситуация взята под контроль.