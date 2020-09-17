В Ульяновске из-за вспышек коронавируса две школы вернулись к дистанционному обучению

Также на дистанционное обучение, но из-за вспышки ОРВИ, отправлены несколько классов в одной из школ Барышского района. Фото: Мария ЛЕНЦ

Не успели школьники Ульяновска вернуться к очному обучению, часть из них вновь отправили по домам - на дистанционку. Все дело во вспышках коронавируса в двух учебных учреждениях Железнодорожного района города. Информацию об этом “Комсомолке” подтвердили в пресс-службе министерства просвещения и воспитания Ульяновской области.

В ведомстве заметили, что на дистанционное обучение из-за COVID-19 перешли два класса среднего звена. В них были выявлены единичные случая заражения. Ситуация взята под контроль.

- Предпринят весь комплекс мер по санитарной обработке, дезинфекции. Контактные дети находятся также на дистанционном обучении. За ними ведется медицинское наблюдение, - заявила заместитель министра просвещения региона Ирина Кисилева.

Еще 17 классов ряда городских школ отправлены по домам из-за вспышек в них заболеваемости ОРВИ.