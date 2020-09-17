В Татарстане масочный режим будет действовать вплоть до конца марта 2021 года

Но даже после этого его могут еще продлить. Фото: Олег ЗОЛОТО

17 сентября на пресс-конференции зам руководителя Роспотребнадзора Татарстана Любовь Авдонина сообщила о том, что масочный режим в республике продлиться вплоть до конца марта 2021 года.

Принятое решение об этом, по ее словам, связано с эпидсезоном гриппа и ОРВИ. Также Авдоина добавила, что это не окончательный срок действия масочного режима. К концу марта следующего года специалисты вернуться к вопросу о его продлении или отмене.

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