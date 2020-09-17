В Татарстане 17 человек будут судить за то, что они вернулись из заграницы и не проверились на COVID-19

Нарушителям грозят штрафы до 40 тысяч рублей. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В начале сентября "Комсомолка" писала о 280 жителях Татарстана, которые вернулись домой из заграницы, но не предъявили результатов тестов на коронавирус - не выложили на сайте Госуслуг. Тогда сотрудники Роспотребнадзора республики совместно с полицейскими начали лично ходить по домам этих граждан и проверять результаты их исследований. Сейчас же стало известно, что управление подало в суд на 17 человек, которые проигнорировали постановление главного государственного санитарного врача России.

О том, что на этих туристов составлены протоколы, и они уже переданы в суд, на пресс-конференции сообщила зам руководителя Роспотребнадзора Татарстана Любовь Авдонина. По ее словам, нарушители заявили, что не видят необходимости в тестировании по возвращению домой из заграницы.

Заметим, что отказ от прохождения теста на COVID-19 или загрузки его результатов на портал Госулуг для физических лиц чреват штрафом от 15 до 40 тысяч рублей.