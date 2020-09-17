Глава Минобразования Татарстана Рафис Бурганов ушел в отставку

Фото: пресс-служба министерства образования и науки Татарстана.

В четверг, 17 сентября, стало известно, что глава министерства образования и науки Татарстана Рафис Бурганов ушел в отставку. Он руководил ведомством почти три года - с 4 декабря 2019.

Согласно указу, подписанному президентом Татарстана Рустамом Миннихановым, причина отставки Бурганова - "переход на другую работу". Кто теперь займет его место - неизвестно.

До назначения на должность главы Минобразования республики и заместителя премьер-министра Татарстана Рафис Бурганов три года был председателем Комитета регионального Госсовета по экономике, инвестициям и предпринимательству, А до этого четыре года - министром молодежи республики.