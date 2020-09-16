Жириновский предложил перезахоронить Леонида Брежнева в Набережных Челнах

Депутат назвал кощунством то, что люди отмечают праздники и веселятся на Красной площади, тогда как под ними лежат покойные. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Депутат Госдумы Владимир Жириновский предложил перезахоронить всех государственных деятелей, которые были похоронены на Красной площади в Москве. Например, останки первого генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева можно перевезти в Набережные Челны. Ведь именно этот город некогда носил его имя (с 1982 по 1988 годы - Ред.), заметил Жириновский перед открытием осенней сессии Госдумы.

Так Жириновский отреагировал на действия Союза архитекторов России, которые объявили конкурс на новое использование Мавзолея Ленина в центре столицы, после выноса тела революционера, а после отменили его. Политик назвал кощунством тот факт, что люди отмечают праздники и веселятся, тогда как под ними лежат покойные, передает "Новый день".

Напомним, что ранее - во время режима самоизоляции, Владимир Жириновский предложил отправлять из Татарстана посылки с едой в соседние регионы. По его мнению, во время пандемии республика должна была оказывать продовольственную помощь всем, до кого могут дойти фуры, а не только местным жителям.